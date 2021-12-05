У Києві таксист висадив п'яних пасажирів за ненависть до української мови

Таксист висадив своїх пасажирів / ua.depositphotos.com

У столиці таксист висадив пасажирів з салону автомобіля після того, як жінка сказала йому, що ненавидить українська мову, повідомляє Telegram-канал Реальний Київ.

Коли після слів жінки про українську мову, таксист зупинив машину і попросив пасажирів залишити салон, вони почали сильно обурюватися.

Крім того, чоловік жінки заявив, що він виріс у Києві на Бессарабці, а таксист взагалі з іншого міста. При цьому водій ввічливо попросив їх вийти з авто і віддав їм гроші за поїздку.

В кінці чоловік назвав таксиста націоналістом і тварюкою. Жінка, судячи з її поведінки, перебувала в сильному алкогольному сп'янінні.

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Раніше Главред писав про те, що в столичному ліцеї №303 на Позняках розгорівся мовний скандал. На прохання учня спілкуватися українською вчителька німецької заявила, що пишається тим, що вона - російська, а не Українка.

Що конкретно сталося між вчителькою німецької та учнем, і в якій формі хлопчик висловив своє прохання говорити державною мовою, точно невідомо. Але, схоже, що хлопчик сказав, що "не розуміє російську мову". Судячи з тону і голосу жінки, її дуже розлютила ситуація.

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