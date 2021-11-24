У Києві трамвай переїхав жінку, яка перебігала через колії

У Києві жінка загинула під колесами трамвая

Сьогодні в столиці на вулиці Кирилівській жінка потрапила під трамвай і від отриманих травм загинула на місці, повідомляє Оперативний.

Жінка у віці 50-55 років виходила з магазину на Кирилівській, 160, і стала переходити дорогу прямо через колії, не дивлячись на всі боки.

У цей момент проїжджав трамвай №16. Водій громадського транспорту не зміг загальмувати вчасно, і після зіткнення з людиною в результаті зупинився лише через 15-20 метрів.

Прибулі медики констатували смерть жінки.

Водій трамвая знаходиться в шоковому стані в кареті "швидкої".

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На місці працюють правоохоронці, деталі та обставини ДТП з'ясовуються.

Після події на даному відрізку дороги трамваї на час призупинили рух в обох напрямках. У Мережі опублікували відео з місця ДТП.

Моторошна ДТП у Львові

Інцидент стався в суботу, 20 листопада, на перехресті вулиці Дорошенка та проспекту Свободи. Водій маршрутки збив двох пішоходів, а тіло одного з них протягнув за собою кілька кілометрів. Літню постраждалу від удару відкинуло на дорогу – вона вижила, але потребувала госпіталізації.

У свою чергу водій з місця аварії зник. Автобус виявили на іншому кінці міста, на кінцевій зупинці на вулиці Джорджа Вашингтона. При цьому біля маршрутки знаходилося тіло 48-річної львів'янки. У поліції зазначили, що під час ДТП жінка зачепилася за кузов авто і її протягло вулицями.