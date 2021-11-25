У Києві в житловому будинку пролунав потужний вибух, йшов густий дим

У Києві в житловому будинку вибухнув газ / ДСНС

У столиці пролунав вибух у житловому будинку - за інформацією рятувальників, під час пожежі вибухнув побутовий газ, жертв і постраждалих немає, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Інцидент стався в Шевченківському районі в п'ятиповерхівці на вулиці Максима Берлінського. Спочатку надійшло повідомлення про пожежу, на місці рятувальники побачили густий дим з вікна 3-поверху і почали евакуацію людей.

"Під час прямування в квартиру, де сталася пожежа, пожежники почули вибух. На щастя, в будинку нікого не було. Прибулі в квартиру пожежники оперативно ліквідували загоряння", - йдеться в повідомленні.

Як з'ясувалося, на кухні в холодильнику сталося коротке замикання, після чого виникла пожежа. Вогонь пошкодив газовий шланг, що й призвело до витоку газу і незначного вибуху. В результаті вибуху було пошкоджено скління балкона.

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"Під час гасіння пожежі на безпечну відстань було виведено 15 осіб. На щастя, жертв і постраждалих немає", - додали в ДСНС.

Раніше Главред повідомляв про те, що в Києві спалахнула пожежа в будівлі інституту автоматики, розташованому в Шевченківському районі. На місце події вже прибули рятувальники. Вони проводять евакуацію співробітників.

Пожежа сталася сьогодні о 12: 41 на вул.Нагірна, 22 на 4 поверсі адміністративної будівлі. Він охопив площу близько 50 квадратних метрів.