У Києві спалахнув ресторан, люди вибігали на вулицю

У Києві загорівся ресторан / фото ДСНС

У столиці на вулиці Архітектора Городецького в Печерському районі загорівся ресторан, пише видання Київ Оперативний.

Йдеться про ресторан Ватра, який розташований на вулиці Архітектора Городецького. На місці працюють співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Про жертви і постраждалих поки що не повідомляється.

Пізніше в Головному управлінні ДСНС по Києву повідомили, що в ресторані спалахнув дах окремо стоячої одноповерхової будівлі. Площа пожежі склала 30 квадратних метрів.

На момент прибуття пожежників всі відвідувачі покинули заклад і знаходилися на вулиці. Загоряння було локалізовано о 15: 23 і повністю ліквідовано через п'ять хвилин.

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Жертв і постраждалих в результаті пожежі немає. Причини загоряння встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, у Львові в квартирі новобудови загинула закохана пара. 27-річний хлопець і 28-річна дівчина задихнулися від диму уві сні і померли, не приходячи до тями.

Раніше повідомлялося, що у Львові прогримів вибух у житловому будинку. Після цього в приміщенні спалахнула пожежа. Постраждали три людини-їх з опіками середнього ступеня тяжкості госпіталізували в лікарню.

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