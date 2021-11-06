У Києві спалахнув торговий центр Інтервал-Плаза: названа причина пожежі

У торговому центрі спалахнула пожежа

Увечері в суботу, 6 листопада, в столиці спалахнув торговий центр Інтервал-Плаза, який знаходиться на вулиці Васильківській 143/2.

На місце пожежі вже виїхали розрахунки ДСНС, повідомляє Київ Оперативний.

За даними видання, пожежа виникла на даху торгового центру. Інших подробиць події поки що немає. Про постраждалих також не повідомляється.

Як повідомили в управлінні ДСНС по Києву, пожежа на вулиці Васильківській 143/2 виникла на даху 6-поверхової адміністративної будівлі. За попередніми даними, причиною загоряння стало коротке замикання.

О 22: 09 пожежники локалізували загоряння на площі 5 квадратних метрів. Через п'ять хвилин вогонь був повністю погашений.

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На місце пожежі виїжджало 6 одиниць техніки та 25 рятувальників. Жертв і постраждалих в результаті загоряння немає.

Причини та обставини пожежі з'ясовують правоохоронці.

У Києві горіла Києво-Печерська лавра

Пожежа на території Центру Української Православної церкви Московського патріархату стався вдень 4 листопада. Займання сталося на другому поверсі майстерні з розпису ікон, кілька людей постраждали.

Пізніше в мережі з'явилися кадри нападу на журналістів різних видань, які знімали пожежу. Ченці і невідомі чоловіки забирали у них техніку і виганяли. При цьому настоятель Лаври владика Павло заохочував таку поведінку, а поліція не діяла.

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