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У Києві запалили головну ялинку країни: працівники під дощем вішали гірлянди

11 грудня 2021, 22:15

Половина новорічного дерева вже горить різнокольоровими вогниками.Також з'явилася ілюмінація на вході в новорічне містечко з боку вулиці Володимирської.

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У Києві запалили головну ялинку країни / Сегодня

У столиці на Софійській площі продовжують активно прикрашати головну ялинку країни. Навіть попри проливний дощ, робітники розвішують гірлянди по всій довжині ялинки.

Половина новорічного дерева вже палає різнокольоровими вогниками.Також з'явилася ілюмінація на вході до новорічного містечка з боку вулиці Володимирської, пише Сьогодні.

Промоклі під дощем робочі спускаються вниз, щоб трохи зігрітися і переодягнутися. За їхніми словами, працювати під дощем напрочуд складно.

Іграшки на ялинку планували вішати сьогодні, але прикрасу перенесли на понеділок через погану погоду.

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Головна ялинка України

У Києві на Софійській площі в понеділок, 29 листопада, стартувала установка новорічної ялинки.

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Головний новорічний атрибут трохи зіпсувала іржа, проте публіка сподівається, що декор з іграшок допоможе це приховати. Традиційного ярмарку в поточному році не буде. Те ж саме стосується і концерту на площі через карантинні обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Деміївській почали встановлювати новорічну ялинку. Це сталося ще 1 листопада.

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