Діткам обов'язково робитимуть щеплення проти поліомієліту - подробиці МОЗ

Дітей прищеплюватимуть від поліомієліту

У нашій країні діток у віці від 6 місяців до 6 років, які не були щеплені від поліомієліту вчасно, будуть вакциновані в кінці січня 2022 року.

Дітей планово прищеплюватимуть інактивованою поліовакциною( ІПВ), повідомляють у МОЗ.

Після завершення цього раунду будуть проведені три тури додаткової імунізації дітей до 6 років оральної поліовакциною (ОПС).

"Поліомієліт загрожує величезній кількості невакцинованих і не повністю вакцинованих дітей невиліковним паралічем і навіть смертю. Єдиною і безальтернативною захистом від хвороби є щеплення. Я закликаю батьків негайно перевірити, чи зробили вони всі щеплення своїм дітям", - заявив головний державний санітарний санітарний лікар.

Він радить батькам дітей, які пропустили одну або обидві щеплення, звернутися до педіатра або сімейного лікаря.

Реклама

У Міністерстві стурбовані ситуацією щодо щеплення дітей від цієї недуги, адже восени вже спостерігався спалах поліомієліту, тоді у 20 дітей на Рівненщині та Закарпатті виявили поліовірус.

читайте також12-річній дівчинці палалізувало ногу: в Україні підтвердили ще один випадок поліомієліту

Поліомієліт - це гостре вірусне захворювання, яке може викликати параліч і навіть смерть. Симптоми поліо залежать від того, чи вражає вірус центральну нервову систему. Однак зазвичай його носії спочатку не мають симптомів або плутають їх з ГРВІ, тому поліомієліт буває важко діагностувати. Ця хвороба не лікується, але від неї можна вберегтися за допомогою вакцини. Згідно з планом, вакцинація проти поліомієліту передбачена для нещеплених дітей до 6 років.

Щеплення можна зробити в державних медичних установах безплатно, зазначають у МОЗ.

Вакцинація дітей від коронавірусу в Україні

Наприкінці жовтня цього року МОЗ схвалив вакцинацію дітей від COVID-19 в Україні. Вакцинувати рекомендується дітей віком від 12 до 17 років препаратом Comirnaty від Pfizer/BioNTech.

Щеплення не мають робити тим підліткам, у яких є протипоказання до компонентів вакцини. Серед протипоказань - наявність серйозної алергічної реакції на один з компонентів вакцини. Дітям, які перенесли міокардит або перикардит після першої дози вакцини, або дитячий мультисистемний запальний синдром, рекомендуватимуть відстрочку вакцинації.

Також у МОЗ пояснили, що важливою умовою для COVID-вакцинації є наявність інших щеплень, які відповідають віку дитини.

Читайте також: