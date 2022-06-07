"У Кремлі вже готують план відступу": таролог дала прогноз, коли закінчиться війна в Україні

Гороскоп для України / pixabay

Поставки Україні зброї та нові санкції проти Росії прискорять настання миру в Україні.

Як каже таролог Олена Бюн в коментарі Фактам, довгоочікуваний мир в Україні може наступити навіть швидше, ніж українці цього очікують.

За її словами, Росія може готувати таємний план закінчення війни в Україні, однак своєму народу вони хочуть показати хоч якісь перемоги.

"Карти кажуть, що задум відступу не буде розголошуватися до пори до часу. У керівництва Росії всюди спостерігається повне фіаско. Спроба досягти переговорів з Україною і нав'язати їй щось - провал, бажання домовитися через лідерів тих країн, які симпатизують Росії, спонукати Україну піти на поступки - провал", - говорить Олена Бюн.

Таролог зазначає, що зараз Росії складніше приховувати свої втрати на війні проти України, тому Кремль побоюється соціального вибуху і масового невдоволення через так звану "спецоперацію".

Олена Бюн додає, що через західні санкції російські олігархи втратили багато грошей, а тому вони незадоволені діями режиму Путіна.

"Вони сподіваються на відновлення переговорів з Україною або на зустріч і розмову Зеленського з представником кремлівської влади. Готові йти на поступки і жертви, проте з ними все одно потрібно бути дуже обережними і уважними. Карти кажуть, що це безсумнівний рух до прогресу (до світу). Санкції працюють, і світ може наступити набагато швидше",- каже таролог.

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