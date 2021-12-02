У Кривому Розі на шахті трапився обвал, є жертва

На Дніпроетровщині в шахті загинув гірник / УНІАН

У Дніпропетровській області в місті Кривий Ріг на шахті підприємства "АрселорМіттал Кривий Ріг" трапився обвал.

У результаті нещасного випадку загинув прохідник, повідомляє Держслужба з питань праці.

"2 грудня на території компанії "АрселорМіттал Кривий Ріг" стався нещасний випадок з прохідником приватного підприємства Світекс, - йдеться в повідомленні.

За даними Держпраці, при виконанні робіт у шахті на глибині 1135 метрів стався обвал гірської породи. В результаті загинув працівник компанії "Світекс".

Управління Держпраці у Дніпропетровській області розпочало розслідування причин обвалу на шахті та загибелі прохідника.

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Раніше підконтрольні бойовикам ЗМІ повідомляли, що на шахті ім. Скочинського почалася пожежа. Під землею перебували 26 шахтарів, 22-х-евакуювали, а четверо робітників пропали безвісти.

Також відзначимо, на шахті Ліствяжная в Кузбасі (Росія) через потужного вибуху метану загинуло 52 людини-46 гірників і шість рятувальників.

Люди загинули ще вдень через брак кисню. Пожежа сталася вранці в четвер, 25 листопада.