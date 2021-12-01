У Кривому Розі водій збив на переході жінку з дитиною та втік

Матір з дитиною збили на переході / npu.gov.ua

Сьогодні ввечері в Кривому Розі водія Газелі збив маму з дитиною прям на пішохідному переході та втік з місця злочину.

Жінка померла до приїзду швидкої, п'ятирічного хлопчика госпіталізували, повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

За даними правоохоронців, водій автомобіля ГАЗель збив двох пішоходів, які стояли на розділовій смузі. Від удару жінку та дитину відкинуло на зустрічну смугу, де на них наїхала вантажівка DAF.

У результаті аварії 33-річна жінка померла до приїзду швидкої. Її дитина-п'ятирічний хлопчик-госпіталізована. Про його стан не повідомляється.

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Після аварії водій Газелі зник з місця події. Поліція розшукала і затримала його. Наразі він затриманий. Порушено кримінальну справу.

Раніше Главред писав про те, що в середу, 1 грудня, в Сваляві Закарпатської області вантажний автомобіль DAF скоїв наїзд на місцеву жительку, яка несподівано опинилася на проїжджій частині вулиці.

За попередньою інформацією, на вулиці визволення в Сваляві водій не впорався з керуванням і допустив наїзд на 55-річну жінку, яка раптово вийшла на дорогу. Від отриманих травм вона померла, а водій залишив місце ДТП.

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