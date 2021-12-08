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Горе-мати не пускала дітей до школи через фобію: нові подробиці

8 грудня 2021, 22:23

Ольга з вересня по середину жовтня 2020 року не пускала в школу трьох дочок і двоє синів.

Школа
Мати не пускала своїх дітей до школи через коронавірус / REUTERS

У Луцьку суд оштрафував горе-матір, яка не пускала своїх дітей до школи через побоювання у зв'язку з коронавірусом,повідомляєт Zaxid.net у середу, 8 грудня.

Ольга м.з вересня по середину жовтня 2020 року не пускала в школу трьох дочок і двоє синів. Діти пропустили 70% занять у минулому навчальному році.

За невиконання батьківських обов'язків жінку оштрафували на 850 гривень.

При цьому в новому навчальному році, попри штраф, жінка продовжила не пускати дітей до школи. Вона заявила, що не пускає їх відвідувати навчальний заклад через поширення коронавірусу. Тоді суд знову визнав багатодітну матір винною за статтею про невиконання батьківських обов'язків і призначив штраф 850 гривень.

На засідання жінка не прийшла. Подання про відсутність дітей на уроках подала адміністрація школи. Дирекція намагалася поговорити з жінкою, але вона не відповідала на дзвінки, а батьківські збори ігнорувала.

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Суддя Світлана Рудська визнала жінку винною в порушенні статті 184 КУпАП і призначила їй вже 1700 грн штрафу. Також обвинувачена повинна заплатити 454 грн судового збору.

Коронавірус в Україні

Згідно з даними на ранок середи, 8 грудня, в Україні встановлено 9 371 нових випадків COVID-19. За минулі 24 години госпіталізовано 2 998 осіб. Загинули 450 людей. Видужали 26 804 людини.

Голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький заявив, що нова хвиля коронавірусу в Україні очікується в кінці зими-початку весни. На його думку, влада сподівається, що випадків тяжкого перебігу буде менше через вакцинацію вже 40% українців.

Головний санітарний лікар країни Ігор Кузін говорив, що влада не планує запускати локдаун в Україні. У разі погіршення епідеміологічної ситуації карантин посилюватимуть точково. Крім того, covid-сертифікат для походів в магазин за продуктами поки не стане в нагоді.

viber
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