У Маріуполі тривають запеклі бої в усіх напрямках - оновлено

Бойові дії посилилися, до міста наближається важка техніка.
Інтерфакс-Україна, з посиланням на мера міста Маріуполь Вадима Бойченка, передає, що активні бойові дії в місті тривають.
"Тривають запеклі бої за всіма напрямками. Сьогодні українська армія дає відсіч ворогові, який проривається через кордони Російської Федерації, через кордони Білорусі.
Сьогодні ми захищаємо не лише свою землю, а й землю всієї країни Україна, сьогодні ми захищаємо Європу. І ми маємо розуміти, що стоїмо перед лицем найбільшого угруповання російської армії - другої армії у світі", - заявив Вадим Бойченко на брифінгу в п'ятницю, 25 лютого.
Бої відбуваються в 15 кілометрах від міста. За словами Бойченка, до Маріуполя наближаються російські танки.
"Російські танки рухаються в бік Маріуполя. Триває бій за 15 кілометрів від міста. Якщо військові дадуть знак про небезпеку, в місті прозвучать сирени, які свідчитимуть про необхідність перейти до сховищ", - повідомляє мер.
Станом на 13-ту годину мер Маріуполя розповів про ситуацию у місті:
- У лікарнях багато поранених
- Місто отримуватиме воду з резервного джерела – Старокримського водосховища
- Місто має енергозабезпечення, трапляються перебої через пошкодження трансформаторних підстанцій
- Житловий фонд зазнав великих пошкоджень. Міський транспорт працює
- Один диверсант був затриманий, є інформація про інші диверсійні групи.
У лікарнях знаходиться 35 людей з пораненнями, з них 9 у тяжкому стані.
Обстріл Маріуполя російськими військами розпочався 24 лютого, близько 17 години. Стріляли по мирних жителях.
Раніше стали відомі підсумки першого дня війни з російською агресією. Було названо число загиблих і поранених.
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