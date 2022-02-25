У Маріуполі тривають запеклі бої в усіх напрямках - оновлено

У Маріуполі посилилися бойові дії / "зірка"

Інтерфакс-Україна, з посиланням на мера міста Маріуполь Вадима Бойченка, передає, що активні бойові дії в місті тривають.

"Тривають запеклі бої за всіма напрямками. Сьогодні українська армія дає відсіч ворогові, який проривається через кордони Російської Федерації, через кордони Білорусі.

Сьогодні ми захищаємо не лише свою землю, а й землю всієї країни Україна, сьогодні ми захищаємо Європу. І ми маємо розуміти, що стоїмо перед лицем найбільшого угруповання російської армії - другої армії у світі", - заявив Вадим Бойченко на брифінгу в п'ятницю, 25 лютого.

Бої відбуваються в 15 кілометрах від міста. За словами Бойченка, до Маріуполя наближаються російські танки.

"Російські танки рухаються в бік Маріуполя. Триває бій за 15 кілометрів від міста. Якщо військові дадуть знак про небезпеку, в місті прозвучать сирени, які свідчитимуть про необхідність перейти до сховищ", - повідомляє мер.

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Станом на 13-ту годину мер Маріуполя розповів про ситуацию у місті:

У лікарнях багато поранених

Місто отримуватиме воду з резервного джерела – Старокримського водосховища

Місто має енергозабезпечення, трапляються перебої через пошкодження трансформаторних підстанцій

Житловий фонд зазнав великих пошкоджень. Міський транспорт працює

Один диверсант був затриманий, є інформація про інші диверсійні групи.

У лікарнях знаходиться 35 людей з пораненнями, з них 9 у тяжкому стані.

Обстріл Маріуполя російськими військами розпочався 24 лютого, близько 17 години. Стріляли по мирних жителях.

Раніше стали відомі підсумки першого дня війни з російською агресією. Було названо число загиблих і поранених.

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