У березні гинули найкривавіші правителі Росії: у Мережі обговорюють, чи порушить Путін "традицію"

У березні гинули найкривавіші правителі Росії. Чи порушить Путін "традицію"? / Reuters

Народний депутат України, співголова фракції Європейська солідарність Ірина Геращенко згадала, що найкривавіші правителі Росії у різні періоди її історії гинули, як не дивно саме у березні.

"Що не кажіть, а на Московії деякі традиції гарні. Зокрема, є в них цікавий березневий звичай, який порушувати не варто. Сталін склеїв ласти 5 березня. Олександр ІІ був убитий 13 березня. Ніколай ІІ втратив престол 15 березня. Іван Грозний загнувся 18 березня. Павло І був убитий табакеркою 24 березня.

Деякі дні вже зайняті, але вільні ще є.

Тому чекаємо!!!!", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

У Мережі тепер також з нетерпінням чекають, що традицію не буде порушено і нинішнім російським правителем.

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В Мережі гадають, чи підтримає Путін традицію інших московських диктаторов / facebook.com/iryna.gerashchenko

5 березня - Йосип Сталін

5 березня 1953 від крововиливу в мозок на тлі гіпертонічної хвороби помер Йосип Сталін. Є версії про те, що диктатор був отруєний напередодні за наказом Берії, або ж особиста охорона навмисно залишила його без необхідної медичної допомоги на час, достатній щоб пошкодження мозку були незворотними.

13 березня - Олександр II

13 березня 1881 царю Олександру II не вдалося пережити сьомий замах на його життя. Імператор став жертвою теракту революційної організації Народна воля - його підірвали.

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18 березня - Іван Грозний

18 березня 1584 року помер кривавий цар Іван Грозний, який був відомий не стільки своєю кровожерливістю, а й ненаситністю в інтимному плані. Монарх нерідко хвалився тим, що "розбестив тисячу дів", що зіграло з ним злий жарт. Дослідники вважають, що судячи з кількості ртуті знайденої в останках Грозного, той помер від наслідків сифілісу, який в той час препаратами ртуті і лікували.

24 березня - Павло I

24 березня 1801 року в результаті палацового перевороту, в якому брала участь практично вся верхівка дворянства, був убитий цар Павло I. Деспотизм і безумство, які приписували монарху, призвели до того, що його вбила в його власній спальні група змовників. Офіційною причиною смерті назвали апоплексичний удар (інсульт).

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15 березня 1917 року трапилася також "політична смерть" царя Миколи II - у цей день він підписав указ про зречення від престолу на користь свого молодшого брата Михайла Олександровича.

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