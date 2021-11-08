У МЗС України різко відреагували на ситуацію з Саакашвілі

МЗС направило Грузії ноту протесту / УНІАН

Колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі сьогодні перевезли з виправної колонії до тюремної лікарні. Україна розчарована таким кроком грузинської влади, йдеться в заяві Міністерства закордонних справ.

"МЗС України розчароване переведенням громадянина України Михайла Саакашвілі до пенітенціарного медичного закладу №18 в Глдані і відсутністю інформування про це української сторони", - йдеться в заяві.

Українська сторона закликала грузинську владу перевезти Саакашвілі до цивільної лікарні, яка б мала всі необхідні можливості для надання екстреної допомоги.

"Сьогодні до зовнішньополітичного відомства Грузії передана офіційна нота МЗС України щодо цього. МЗС і посольство України в Грузії продовжує тримати ситуацію навколо громадянина України Михайла Саакашвілі на особливому контролі", - зазначили в Міністерстві.

МЗС зазначило, що подальше перебування Саакашвілі в тюремній лікарні може створити додаткові ризики і напруження, яких можна уникнути, якщо "керуватися гуманітарними міркуваннями".

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Затримання і голодування Саакашвілі

Політика заарештували в Тбілісі 1 жовтня, за день до місцевих виборів, в яких бере участь заснована ним партія. Експрезидента Грузії посадили в колонію у Руставі для відбування винесеного йому на батьківщині заочного вироку.

Напередодні з'явилася інформація, що стан Міхеїла Саакашвілі сильно погіршився у в'язниці після оголошення голодовки. Як повідомила представник" ЕНД " Анна Цитлідзе, арештований сильно схуд і ледь пересувається.

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