У МЗС України різко відреагували на ситуацію з Саакашвілі

Українська сторона закликала грузинську владу перевезти Саакашвілі до цивільної лікарні.
Колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі сьогодні перевезли з виправної колонії до тюремної лікарні. Україна розчарована таким кроком грузинської влади, йдеться в заяві Міністерства закордонних справ.
"МЗС України розчароване переведенням громадянина України Михайла Саакашвілі до пенітенціарного медичного закладу №18 в Глдані і відсутністю інформування про це української сторони", - йдеться в заяві.
Українська сторона закликала грузинську владу перевезти Саакашвілі до цивільної лікарні, яка б мала всі необхідні можливості для надання екстреної допомоги.
"Сьогодні до зовнішньополітичного відомства Грузії передана офіційна нота МЗС України щодо цього. МЗС і посольство України в Грузії продовжує тримати ситуацію навколо громадянина України Михайла Саакашвілі на особливому контролі", - зазначили в Міністерстві.
МЗС зазначило, що подальше перебування Саакашвілі в тюремній лікарні може створити додаткові ризики і напруження, яких можна уникнути, якщо "керуватися гуманітарними міркуваннями".
Затримання і голодування Саакашвілі
Політика заарештували в Тбілісі 1 жовтня, за день до місцевих виборів, в яких бере участь заснована ним партія. Експрезидента Грузії посадили в колонію у Руставі для відбування винесеного йому на батьківщині заочного вироку.
Напередодні з'явилася інформація, що стан Міхеїла Саакашвілі сильно погіршився у в'язниці після оголошення голодовки. Як повідомила представник" ЕНД " Анна Цитлідзе, арештований сильно схуд і ледь пересувається.
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