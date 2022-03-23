У Міноборони назвали п'ять речей, які гарантують програш Росії у війні

Війна в Україні / Reuters

Заступник Міністра оборони України Ганна Маляр назвала 5 речей у боротьбі з окупантами, які повинен знати кожен українець. Вони свідчать про явний програш РФ.

1. Ця війна свідомо програшна для РФ незалежно від того, скільки вона триватиме. Саме тому дії РФ ірраціональні – тому що вони пішли війною проти держави і армії, які вже 8 років ефективно стримували їх просування вглиб території України.

2. Ми були готові до цієї війни, наскільки нам дозволяли наші можливості. Саме тому ворог не зміг миттєво досягти своїх цілей і збройні сили зупинили наступальну активність ворога.

3. Це не просто війна. Це наша історична місія - перемогти одвічного ворога. Зараз ми на піку нашої сили і єдності. Є шанс нарешті поставити крапку на імперських амбіціях РФ.

4. Відповідно до закону чисельність Збройних сил 261 тисяча, з яких військових – 215 тисяч. Вони захищають 1800 км фронту і 42 мільйони чоловік. У воєнний час до цих 215 тисяч додаються мобілізовані особи. Згадайте ці цифри, коли будете писати пости і коментарі з питанням, чому вас мобілізують, якщо ви не тримали ніколи зброю в руках. Військово-обліковим спеціальностям навчають від 5 до 15 днів. І сьогодні для оборони держави потрібні всі, кого мобілізують.

5. Ця війна триватиме деякий час. Чим масштабніше мета, тим більше зусиль і часу піде на її досягнення. Тому налаштуйтеся на шлях до перемоги. Припиніть хвилюватися і нервувати, почніть нормально спати і по можливості займайтеся фізичними вправами – тому що для досягнення перемоги вам потрібні сили.

Нагадаємо, прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія не планувала бліцкриг в Україні, а "спецоперація" йде за планом.

Читайте також: