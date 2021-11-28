У Міноборони рознесли Бутусова через відео зі стріляниною з гаубиці "по окупантах"

Міноборони розкритикували відео Бутусова

У Міноборони різко розкритикували відео журналіста Юрія Бутусова, в якому він стріляє з 152-мм гармати-гаубиці Д-20 нібито в бік окупованих Росією територій на Донбасі.

У відомстві нагадали, що Росія зосередила біля українських кордонів свої війська і шукає найменший привід для провокацій і реалізації своїх намірів.

"Текст зазначеного опису відео поданий автором у манері, яка дозволяє використовувати цю публікацію як привід для ускладнення ситуації в районах проведення ООС і для звинувачень України в порушенні домовленостей щодо відведення зброї, у відсутності контролю за зброєю у військах", - зазначили в Міноборони і уточнили, що дату і Місце зйомки Бутусов не вказав.

Міноборони почало перевірку з приводу можливого порушення посадовими особами службових обов'язків і правил поводження зі зброєю.

Також в оборонному відомстві зазначили, що це відео ворог вже почав використовувати у своїй пропаганді, що підвищує небезпеку провокаційних дій з боку російсько-окупаційних військ, і може призвести до посилення обстрілів позицій українських військових.

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"Публікація подібних відео в такому контексті і, зокрема зазначеного, є черговим прикладом того, як свідомо чи несвідомо можна виступити на боці ворогів України в інформаційному протистоянні", - зазначили в Міноборони.

У відомстві також підкреслили, що Збройні Сили України неухильно дотримуються Мінських домовленостей, не застосовують засоби ураження калібром понад 100 мм і відкривають вогонь виключно у відповідь у випадках, коли дії російських окупаційних військ створюють загрозу для життя і здоров'я українських воїнів і мирних громадян.

Міноборони також закликало українців уникати вчинків, які можуть нашкодити ЗСУ, викликати активізацію обстрілів ворогом, або ускладнити співпрацю у сфері оборони з міжнародними партнерами.

Відео Бутусова зі стріляниною по "окупантам"

Раніше Главред писав про про те, що журналіст Юрій Бутусов виклав на своїй сторінці в соцмережі відео, на якому він у військовій формі стріляє з артилерійського знаряддя.

Опубліковані кадри в Facebook він охарактеризував як" привітання "(пізніше виправив на" слово", - ред.) до Дня пам'яті жертв голодоморів.

"Повинен зізнатися, що я, ймовірно, можу бути причетний до загибелі деяких людей на Донбасі, але виключно до загибелі російських окупантів, терористів і вбивць українського народу. І відео з "Байрактара", і інші дані про українську війну за незалежність мені передають захисники України, які довіряють мені, тому що не довіряють російській агентурі у владі, яка намагається" злити" Донбас", - написав він під відео.