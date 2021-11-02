У Мінсоцполітики розповіли подробиці впровадження накопичувальної пенсії

Марина Лазебна повідала про накопичувальну пенсію

У Мінсоцполітики розповіли про те, що введення накопичувального рівня пенсійного забезпечення у перший рік вимагатиме не менше 22 млрд грн додаткових витрат з бюджету.

"Одна з пропозицій Мінфіну - співфінансування накопичувального рівня з ЄСВ і держбюджету по 1% в перший рік введення такого рівня, по 1,5% у другій і по 2% в третій. І кожен відсоток, за їхніми пропозиціями, обійдеться в 22 млрд грн", - зазначила голова відомства Марина Лазебна в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

За її словами, ця сума розрахована, виходячи з проекції держбюджету на 2023 рік і моделі введення обов'язкового накопичувального рівня для українців старше 55 років, у тому числі фізосіб-підприємців та самозайнятих осіб.

Як зазначила голова Міністерства соцполітики, обговорюється також можливість додаткових добровільних внесків, коли на кожен додатковий внесок платника податків держава вносить рівний внесок, але не більше встановленого ліміту-3% від середньої заробітної плати або близько 5 тис.грн.

Нагадаємо, з 1 червня 2021 року право на підвищення пенсії отримали працюючі пенсіонери, яким виплати були призначені до Квітня 2019 року.

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Як повідомлялося, в Україні скасували примусове переведення пенсій на картки з 1 вересня. В Україні відклали обов'язкове переведення виплат пенсії.

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