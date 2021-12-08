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У Мінсоцполітики розкрили секрет, яким чином "заробляти" на субсидіях

8 грудня 2021, 23:57

Держоргани перевіряють лише достовірність зазначених претендентом на отримання субсидії даних у декларації, зазначила Лазебна.

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Як заощадити на субсидії розповіли в Мінсоцполітики / delo.ua

У нашій країні одержувачі субсидії можуть запросто при бажанні економити витрату води та електроенергії, і таким чином зберігати гроші, що залишилися від суми отриманої держдопомоги на оплату комуналки, розповіла міністр соціальної політики Марина Лазебна, пише Урядовий кур'єр.

Так чиновник відповіла на поширене запитання, чи потрібно повертати залишок грошей від субсидії, якщо домогосподарство спожило менше послуг ЖКГ і відповідно заплатило за комуналку менше.

"Якщо сім'я спожила, наприклад, менше електроенергії або гарячої води, то зекономлені кошти залишаються в сім'ї і одержувачі можуть використовувати їх на свій розсуд", - зазначила Лазебна.

Субсидії при боргах за комуналку

У Міністерстві розповіли, що отримувати субсидію за наявності заборгованості за послуги ЖКГ можна за певних умов:

  • сума такої заборгованості не повинна перевищувати 680 гривень
  • це повинна бути заборгованість, прострочена більше 3 місяців (наприклад, при призначенні житлової субсидії в листопаді враховується заборгованість за послуги, спожиті до липня включно).

"В інших обставинах можна отримати субсидію за умови документального підтвердження сплати заборгованості або укладення договору про її погашення або оскарження заборгованості в судовому порядку", - кажуть у Мінсоцполітики.

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Контроль одержувачів субсидії

Держоргани перевіряють лише достовірність зазначених претендентом на отримання субсидії даних у декларації, зазначила Лазебна.

"Якщо людина "забула" вказати додатковий дохід або придбані нещодавно дорогі речі (на суму покупки понад 50 тисяч грн одноразово) або купує їх під час отримання субсидії, значить його доходи дозволяють самостійно оплачувати комунальні послуги, або ж у неї доходи більші, ніж вона зазначила", - розповіла чиновник.

Міністр звернула увагу, що в такому випадку "логічно і справедливо", якщо держава відмовить заявнику в наданні субсидії на оплату комунальних послуг.

Лазебна також спростувала міф про те, що субсидіантів перевірятиме новий орган, представники якого нібито ходитимуть по квартирах.

"З 2016 року верифікацію всіх соціальних виплат проводить Мінфін. Міністерство щомісяця дає нам рекомендації щодо виявлених неточностей і розбіжностей", - нагадує вона.

Міністр додала, що національна соціальна Сервісна служба України перевіряє не одержувачів субсидій, а органи соціального захисту "на предмет правильності призначення житлових субсидій та інших видів соціальної допомоги".

Нагадаємо, в Україні, згідно із законодавством, в тому випадку, якщо людина оформила субсидію на законних підставах, а потім у неї змінилися життєві обставини в кращу сторону, то від допомоги слід відмовитися.

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Марина Лазебна субсидії Мінсоцполітики новини України
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