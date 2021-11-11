У МОЗ б'ють на сполох через критичну ситуацію з киснем

У лікарнях не вистачає кисню - МОЗ / УНІАН

Через новий штам коронавірусу Дельта пацієнти стали більше споживати кисень - наразі, хворий споживає в 5-6 разів більше кисню, ніж було навесні цього року, йдеться в заяві Міністерства охорони здоров'я України.

Як зазначають у міністерстві, обсяги споживання кисню covid-пацієнтами продовжують зростати.

"Якщо 11 жовтня добова кількість спожитого рідкого кисню становила 279 тонн, то вже 7 листопада - 378 тонн на добу. Різниця - майже 100 тонн. Наприклад, загальне виробництво профільними підприємствами кисню становить близько 400 тонн на добу",- зазначили в МОЗ.

За даними Міністерства, добове споживання балонів з киснем у лікарнях зросло майже вдвічі. Наприклад, 19 жовтня по всій Україні було спожито 6 841 балон, а вже 7 листопада таких балонів було 11 594. Одного балона вистачає на 15-30 хвилин.

"У той же час міністерству вдалося перекрити критичну потребу в кисні, яка сталася через регламентні роботи у двох найбільших виробників. Зараз кожна медична установа забезпечена киснем", - запевнили в МОЗ.

Зазначимо, станом на ранок четверга, 11 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 24 747 жителів країни. У тому числі захворіли 1 550 дітей та 462 медпрацівники. За минулі 24 години було госпіталізовано 4778 осіб; летальних випадків - 652; одужали 18 896 осіб.

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