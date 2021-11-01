У МОЗ озвучили умови, за яких COVID-сертифікати анулюються

У МОЗ озвучили умови, за яких COVID-сертифікати анулюється / УНІАН

В українському МОЗ розповіли, за яких умов Covid-сертифікат в країні повинен бути анульований. Про це розповіла в коментарі порталу РБК-Україна заступник керівника відомства Марія Карчевич.

За словами чиновниці, якщо буде доведено, що медичний запис недостовірний, він повинен бути скасований і сертифікат повинен бути анульований.

"Це, очевидно, відбудеться після того, як доведена вина і сам факт підробки даних. Випадків позбавлення сертифікатів поки не було", - зазначила Карчевич.

За її словами, інформація про всі можливі підозрілі випадки передається в правоохоронні органи.

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"Всі повідомлення, які з'являються в соцмережах або ми отримуємо по телефону, відразу передаються для здійснення слідчих дій. А вже правоохоронні органи роблять "контрольні закупівлі" або кіберполіція перевіряє. Механізм вже відпрацьований", - розповіла Карчевич.

Чиновниця також стверджує, що через провадження з приводу фальшивих сертифікатів, в яких йдеться про медичних співробітників, МОЗ звертається до місцевих рад - для того, щоб усунути керівників закладів на час слідства.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Києві з 1 листопада почали діяти посилені заходи карантинних обмежень. Поліцейські проводять вибіркову перевірку необхідних для проїзду в громадському транспорті Києва документів.

Також повідомляється, що організовані спеціальні мобільні групи, які перевірятимуть наявність сертифікатів прямо у вагонах метро і якщо їх немає, то виписуватимуть штрафи (в районі 17 тисяч гривень).