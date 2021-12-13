У МОЗ похвалилися, що вже виконали головну вимогу ВООЗ

Україна виконала вимогу ВООЗ - Ляшко / УНІАН

В Україні 40% дорослих громадян вже зробили два щеплення від коронавірусу - на вимогу ВООЗ, до кінця 2021 року в кожній країні має бути вакцинована саме така кількість осіб.

Повний курс щеплення отримали 12 мільйонів 457 тисяч жителів України. Тобто їх вакцинували обома дозами і вони повністю вакциновані проти хвороби, розповів під час сьогоднішнього брифінгу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пише 24 канал.

Досягнувши цієї позначки, Україна виконала цільовий орієнтир встановлений Всесвітньою організацією охорони здоров'я: 40% вакцинованих в 2021 році,– заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

Кому в Україні вводитимуть третю дозу вакцини від коронавірусу

Раніше в МОЗ пояснили, кому саме і за яких умов будуть вводити третю дозу вакцини від COVID-19. Як розповів заступник міністра охорони здоров'я-головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, її вводитимуть людям за станом здоров'я.

"Ця додаткова доза буде рекомендована тим, хто має імунокомпроментовані або імуносупресивні стани, в тому числі у яких є ризик формування неповноцінної імунної відповіді на введення вакцини", – сказав Кузін.

Зокрема, додаткові дози щеплення від коронавірусу будуть рекомендовані людям з трансплантацією органів, тим, хто постійно приймає імуносупресивні препарати, і мають імунодефіцитні стани як первинні, так і придбані.

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