У МОЗ розповіли, які препарати можна змішувати при бустерній вакцинації

Кузін висловився про бустерну вакцинацію / УНІАН

При бустерній вакцинації від коронавірусної інфекції дозволено змішувати мРНК-вакцини - це Pfizer та Moderna.

Крім того, можна змішувати векторні вакцини з мРНК препаратами, передає Цензор.Нет. Наприклад, перша доза AstraZeneca, а друга вакциною мРНК, розповів головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

"Я б радив все ж дотримуватися вимог доказової медицини - використовувати комбінації, які довели свою безпеку", – зазначив Кузін.

Якщо ж вакцинація проводилася препаратом CorovaVac, то коли після першої дози цієї вакцини робиться друга доза якоїсь альтернативної, то це якийсь експеримент над собою, зазначив лікар.

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"Я не раджу такого робити, тому що це не відповідає протоколам та інструкціям", – підкреслив Кузін.

Нагадаємо, раніше відомий педіатр, доктор Євген Комаровський розповів, що лише препарат Comirnaty від Pfizer-BioNTech (в просторіччі "Файзер") був досліджений вченими до кінця.

"По Пфайзеру завершена третя фаза - повністю. Пфайзер досліджений до кінця, Модерну теж практично до кінця", - стверджує педіатр.