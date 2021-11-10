У НАН заявили, що Україна пройшла пік захворюваності COVID-19, але кількість смертей ще зростатиме

У НАН спрогнозували поширення коронавірусу / УНІАН

Пік п'ятої хвилі пандемії коронавірусу в Україні пройдено. На це вказує зниження кількості нових заражень, заявляють вчені Національної академії наук у своєму дослідженні.

Вчені допустили, що в останні два тижні в Україні пройдено пік за кількістю нових захворювань коронавірусом. Як мовиться в повідомленні, на це вказує динаміка числа позитивних ПЛР-тестів. За останні 10 днів вони знизилися на 15%.

"Збільшення затримок в реєстрації нових випадків призвело до згладжування форми піку нових виявлень, але очікується початок зниження протягом одного тижня",– наголошується в прогнозі.

При цьому в НАН вважають, що пікова смертність від наслідків коронавірусу і зайнятість лікарень ще не пройдена. Зростання летальних випадків може продовжитися ще близько тижня.

Статистика по коронавірусу / Фото: НАН України

Актуальна захворюваність коронавірусом

В Україні показники захворюваності та смертності від COVID-19 досягають максимальних показників.

За минулу добу в лікарні госпіталізували 5 696 людей з вираженими симптомами-19. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 816 пацієнтів.

Нагадаємо, 4 жовтня головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що піку захворюваності коронавірусом в Україні слід очікувати в найближчі два-три тижні. До цього епідеміолог Катерина Сояк заявила, що пік захворюваності коронавірусом в Україні очікується до середини листопада. Рівень захворюваності продовжує зростати. Ситуація не стабілізується.

Станом на сьогодні в червоній зоні карантину знаходяться 15 областей: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька, Чернігівська.