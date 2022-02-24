У НАТО закликали Росію негайно припинити військові дії і вивести війська

НАТО / Reuters

Північноатлантичний альянс закликав Російську Федерацію негайно припинити військові дії і вивести війська з території України.

У НАТО підкреслюють, що вторгнення Росії – це грубе порушення міжнародного права, яке суперечить суперечить Статуту ООН, Гельсінкському Заключному акту, Паризькій хартії, Будапештському меморандуму і акту Росія-НАТО.

В Альянсі зазначили, що вище керівництво РФ має понести відповідальність за вторгнення в Україну.

"Росія заплатить дуже високу економічну і політичну ціну", - наголошується в повідомленні.

В Альянсі підкреслили, що дії Росії становлять серйозну загрозу Північноатлантичній безпеці. НАТО зробить додаткові кроки щодо забезпечення безпеки своїх союзників.

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Нагадаємо, вранці 24 лютого після заяви президента РФ Володимира Путіна про проведенні "спеціальної військової операції" Росія здійснила акт агресії проти України.

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив про розрив дипломатичних відносин з Росією.

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