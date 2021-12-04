У Ніжині сталася трагедія: сміттєвоз збив маленьку дівчинку

У Ніжині сміттєвоз збив дівчинку / Нацполіція

У місті Ніжин Чернігівської області сміттєвоз насмерть збив шестирічну дівчинку. Про це в суботу, 4 грудня, повідомила пресслужба поліції області.

"Сьогодні близько 15 години до поліції надійшло повідомлення, що біля зупинки громадського транспорту в Ніжині сміттєвоз збив дитину. Від отриманих тілесних ушкоджень 6-річна дівчинка загинула", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, дитина з матір'ю викинули сміття в контейнер і йшли в бік зупинки. В цей же час з того майданчика від'їжджав сміттєвоз, який, ймовірно, й зачепив дитину.

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На місці події працювала група реагування патрульної поліції та слідчий з розслідування злочинів у сфері транспорту Ніжинського райвідділу поліції. Водій у віці 53 років затриманий, з ним проводять першочергові слідчі дії.

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За фактом загибелі дитини відкрито провадження. Досудове розслідування триває.

Нагадавши, на Закарпатті сталася страшна ДТП. Фура збила жінку і протягнула її 200 метрів. 65-річній жительці Сваляви відірвало голову.

Також раніше в Харкові жінки, що переходили дорогу по "зебрі", померли від удару машини. Очевидці трагедії кажуть, що водій не побачив їх через погане освітлення.

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