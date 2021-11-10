В Одесі спалахнув гуртожиток, вагітну ледь евакуювали

В Одесі пожежа в гуртожитку

В Одесі спалахнув масштабна пожежа в Державного університету інтелектуальних технологій і зв'язку. Кілька людей постраждали, повідомляє пресслужба ДСНС.

Повідомлення про пожежу надійшло о 15:34. До ліквідації вогню було залучено 14 одиниць техніки та 48 рятувальників.

Відзначається, що загоряння сталося на сьомому поверсі в одній з житлових кімнат.

Всього пожежники евакуювали 37 осіб.

"Складним завданням була евакуація вагітної жінки, яка побоялася спуститися з 9 поверху по автодрабині. Рятувальники допомогли їй дістатися до безпечного місця по сходовій клітці",-додає пресслужба.

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Вже о 16: 15 пожежу було ліквідовано.

Згідно з даними іншого ЗМІ Рупор Одеси, двоє евакуйованих звернулися за медичною допомогою в результаті отруєння продуктами Gorenje.

Нагадаємо, 29 жовтня на Закарпатті трагічно загинули Бабуся та її чотирирічний онук. Вони живцем згоріли у власному будинку.

Також у ніч на п'ятницю, 29 жовтня, в одній з багатоповерхівок Дніпра спалахнула пожежа. Жителів 16-поверхового будинку врятувала кішка Моня. Вона своїм нявканням розбудила господарів, і ті відчули запах диму. Однак всім врятуватися не вдалося. В результаті пожежі загинули Близнюки однієї з квартир, тіла яких упізнали сусіди.