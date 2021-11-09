У поліції розповіли, чи перевіряють наявність COVID-сертифікатів на вулиці

Чи перевірятимуть ковід-сертифікат на вулиці / УНІАН

У Нацполіції заявили про те, що копи не перевіряють сертифікати про вакцинацію у перехожих. Разом з тим, правоохоронці можуть перевірити людину на необхідність дотримання самоізоляції.

Голова Національної поліції України Ігор Клименко розповів, який вид перевірок можуть провести патрульні у світлі посилених заходів карантину.

"Ми не проводимо жодних перевірок COVID-сертифікатів на вулиці, хочу це офіційно сказати", - заявив Клименко.

Разом з тим, він зазначив, що правоохоронці, спільно із санітарними лікарями, перевіряють дотримання громадянами самоізоляції. Поліцейські можуть попросити документ у людини і, через планшет, встановити, чи необхідно даній особі дотримуватися зазначених заходів.

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Обов'язкова вакцинація в Україні

У вересні уряд підтримав ініціативу МОЗ про введення обов'язкової вакцинації від COVID-19 для вчителів і чиновників. У відомстві запевняють, що обов'язкова вакцинація є законною і не суперечить правам людини.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що медиків також включать до списку професій, для яких обов'язкова вакцинація від коронавірусу. Але зроблять це не зараз, а на наступних етапах розширення списку професій, представники яких мають зробити щеплення від коронавірусу.