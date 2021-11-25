У пресмарафоні Зеленського візьмуть участь більш ніж 30 видань - список

У марафоні Зеленського візьмуть участь 30 ЗМІ / УНІАН

Завтра, 26 листопада, президент України Володимир Зеленський дасть "пресмарафон", котрий приурочений екватору його каденції.

Сьогодні ввечері прессекретар президента Сергій Нікіфоров у Facebook опублікував список видань, які завтра візьмуть участь у пресконференції глави держави.

Нікіфоров повідомив, що, на його думку, склад представників ЗМІ цього разу вийшов збалансованим і непростим для президента. Прессекретар зазначив, що кількість учасників обмежили, аби зосередитися на якості розмови.

"Відразу відкину звинувачення в тому, що президент боїться незручних питань. Нагадаю нещодавню пресконференцію у Трускавці, де у слова були і розслідувачі, і міжнародні ЗМІ, і представники медіа політичних опонентів Володимира Зеленського. Цього разу, на мій погляд, склад учасників теж вийшов збалансованим і непростим для президента. Розумію, що не всі погодяться з нашим вибором, але точно знаю, що на теплу ванну це не схоже. Можете переконатися в цьому самі", - підкреслив прессекретар.

У прес-конференції візьмуть участь представники наступних ЗМІ:

Liga.net

РБК Україна

24 канал

Свобода слова Савіка Шустера

Українські новини

Інтерфакс Україна

Обозреватель

1+1

5 канал

Reuters

Deutsche Welle

ДОМ

УНІАН

Укрінформ

ТРК Україна

AFP

Цензор.Нет

Bloomberg

Радіо Свобода

КП в Україні

Українська правда

Бабель

СТБ

Фокус

Кореспондент

НВ

Інтер

Forbes Україна

ICTV

LB.ua

UA: Перший

BBC

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