У пресмарафоні Зеленського візьмуть участь більш ніж 30 видань - список

Нікіфоров повідомив, що, на його думку, склад представників ЗМІ цього разу вийшов збалансованим і непростим для президента.
Завтра, 26 листопада, президент України Володимир Зеленський дасть "пресмарафон", котрий приурочений екватору його каденції.
Сьогодні ввечері прессекретар президента Сергій Нікіфоров у Facebook опублікував список видань, які завтра візьмуть участь у пресконференції глави держави.
Нікіфоров повідомив, що, на його думку, склад представників ЗМІ цього разу вийшов збалансованим і непростим для президента. Прессекретар зазначив, що кількість учасників обмежили, аби зосередитися на якості розмови.
"Відразу відкину звинувачення в тому, що президент боїться незручних питань. Нагадаю нещодавню пресконференцію у Трускавці, де у слова були і розслідувачі, і міжнародні ЗМІ, і представники медіа політичних опонентів Володимира Зеленського. Цього разу, на мій погляд, склад учасників теж вийшов збалансованим і непростим для президента. Розумію, що не всі погодяться з нашим вибором, але точно знаю, що на теплу ванну це не схоже. Можете переконатися в цьому самі", - підкреслив прессекретар.
У прес-конференції візьмуть участь представники наступних ЗМІ:
- Liga.net
- РБК Україна
- 24 канал
- Свобода слова Савіка Шустера
- Українські новини
- Інтерфакс Україна
- Обозреватель
- 1+1
- 5 канал
- Reuters
- Deutsche Welle
- ДОМ
- УНІАН
- Укрінформ
- ТРК Україна
- AFP
- Цензор.Нет
- Bloomberg
- Радіо Свобода
- КП в Україні
- Українська правда
- Бабель
- СТБ
- Фокус
- Кореспондент
- НВ
- Інтер
- Forbes Україна
- ICTV
- LB.ua
- UA: Перший
- BBC
Раніше повідомлялося про те, що радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що на тлі загрози вторгнення Російської Федерації не вводитиметься воєнний стан в Україні. За його словами, всі новини, поширювані в різних трактуваннях про нібито запланований в Україні військовий стан, - це не більше ніж фейк.