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У пресмарафоні Зеленського візьмуть участь більш ніж 30 видань - список

25 листопада 2021, 23:32

Нікіфоров повідомив, що, на його думку, склад представників ЗМІ цього разу вийшов збалансованим і непростим для президента.

Зеленський
У марафоні Зеленського візьмуть участь 30 ЗМІ / УНІАН

Завтра, 26 листопада, президент України Володимир Зеленський дасть "пресмарафон", котрий приурочений екватору його каденції.

Сьогодні ввечері прессекретар президента Сергій Нікіфоров у Facebook опублікував список видань, які завтра візьмуть участь у пресконференції глави держави.

Нікіфоров повідомив, що, на його думку, склад представників ЗМІ цього разу вийшов збалансованим і непростим для президента. Прессекретар зазначив, що кількість учасників обмежили, аби зосередитися на якості розмови.

"Відразу відкину звинувачення в тому, що президент боїться незручних питань. Нагадаю нещодавню пресконференцію у Трускавці, де у слова були і розслідувачі, і міжнародні ЗМІ, і представники медіа політичних опонентів Володимира Зеленського. Цього разу, на мій погляд, склад учасників теж вийшов збалансованим і непростим для президента. Розумію, що не всі погодяться з нашим вибором, але точно знаю, що на теплу ванну це не схоже. Можете переконатися в цьому самі", - підкреслив прессекретар.

У прес-конференції візьмуть участь представники наступних ЗМІ:

  • Liga.net
  • РБК Україна
  • 24 канал
  • Свобода слова Савіка Шустера
  • Українські новини
  • Інтерфакс Україна
  • Обозреватель
  • 1+1
  • 5 канал
  • Reuters
  • Deutsche Welle
  • ДОМ
  • УНІАН
  • Укрінформ
  • ТРК Україна
  • AFP
  • Цензор.Нет
  • Bloomberg
  • Радіо Свобода
  • КП в Україні
  • Українська правда
  • Бабель
  • СТБ
  • Фокус
  • Кореспондент
  • НВ
  • Інтер
  • Forbes Україна
  • ICTV
  • LB.ua
  • UA: Перший
  • BBC

Раніше повідомлялося про те, що радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що на тлі загрози вторгнення Російської Федерації не вводитиметься воєнний стан в Україні. За його словами, всі новини, поширювані в різних трактуваннях про нібито запланований в Україні військовий стан, - це не більше ніж фейк.

viber
Володимир Зеленський Офіс президента пресконференція Зеленського 2021 Сергій Никифоров
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