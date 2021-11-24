У Росії пенсіонерка сама собі зробила операцію, не дочекавшись лікарів

У Росії пенсіонерка сама собі зробила операцію / depositphotos

В місті Виборг Ленінградської області пенсіонерка з онкологічним захворюванням самостійно зробила собі операцію, не дочекавшись лікарів. Влада почала перевірку.

Як розповіла на своїй сторінці у "ВКонтакте" фельдшер швидкої допомоги Вікторія Шутова, пенсіонерка – учасниця Другої світової війни та блокади.​ Через онкологічне захворювання у неї виникло ускладнення у вигляді асциту –скупчення рідини в черевній порожнині. При асциті "неможливо ходити, лежати і навіть важко дихати", пояснила вона.

Але через пандемію коронавірусу до неї не приїжджала швидка. Тому вона вирішила спробувати зробити собі операцію сама, щоб полегшити біль. "Бабуся сама собі проводить хірургічне втручання – лапароцентез, щоб полегшити стан. Тобто робить надрізи тонким ножем по передній черевній стінці, щоб вивести рідину", – розповіла медична працівниця.

Прощальний лист

Оскільки вона не була впевнена в результаті своїх дій, вона про всяк випадок залишила передсмертну записку дочки і онукам, яку Шутова також опублікувала у своєму пості.

"Дорога та люба донечко, а також любі мої онуки. Якщо зможете, вибачте мені за мій такий вчинок, але я зі своїми такими хворобами жити й терпіти більше не можу. Мені дуже боляче та важко", – йдеться у записці.

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У комітеті охорони здоров'я Ленінградської області заявили, що відомство проводить перевірку за фактом інциденту. У відомстві зазначили, що у жінки був виявлений коронавірус, тому операцію перенесли. Наразі бабуся перебуває в лікарні.

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Раніше Главред розповідав про 91-річную львів'янку зі 100% ураженням легенів, яка перемогла коронавірус. Під час хвороби жінкою опікувалася її онучка. Вона розповіла, що бабці в один вечір стало дуже погано, її трусило. Згодом рідні поміряли їй температуру. На очах вона почала підійматися до 39.

Перші дні жінка лікувалася вдома, а потім її відвезли в лікарню. Внучка Марта була поруч з бабусею весь час. А заодно і санітаркою для всієї палати. Після 10 днів лікування в лікарні Софію Голдак виписали додому. Там вона продовжувала лікуватися ще місяць, поки повністю не поправилася.

Пенсіонерка була повністю вакцинована. Але, згадує, коли йшла на щеплення, серйозних надій на вакцину у неї не було. Зараз жінка впевнена, що вакцина допомогла їй одужати.