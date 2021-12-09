У Росії відверто висловилися щодо участі США в "Нормандії"

Росія не проти розширення Нормандії / РИА Новости

Влада Росії абсолютно не проти підключення США до нормандського формату, але Москва не розуміє ролі Вашингтона в переговорному процесі, сказав заступник голови міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, пише РИА Новости.

"Ми не проти цього (приєднання США до нормандського формату - ред.)", - цитує агентство Рябкова.

За його словами, російська сторона не зовсім розуміє з якими пропозиціями США можуть прийти в нормандський формат. Дипломат також додав, що Росія не дуже уявляє собі, чи готові американці вимагати від України виконання Мінських угод.

Переговори Байдена і Путіна

У вівторок, 7 грудня, відбулися переговори президента США Джо Байдена з главою Кремля Володимиром Путіним

За підсумками діалогу в Білому домі підкреслили, що Україна була головною темою переговорів і анонсували телефонну розмову Байдена президентом Володимиром Зеленським.

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В адміністрації Байдена також підкреслили, що Вашингтон засуджує стягування Росією військ до кордонів України, має намір надати Києву додаткову військову допомогу і не гарантує Москві неприєднання України до НАТО.

Російський президент Володимир Путін, у свою чергу, сказав Байдену, що Київ, мовляв, не виконує домовленості в рамках Мінського процесу і нормандського формату по Донбасу. Згідно з версією Кремля, головною темою переговорів Путіна і Байдена стала "проблематика, пов'язана з внутрішньоукраїнською кризою і відсутністю прогресу у виконанні Мінських домовленостей". При цьому Москва вимагає від Вашингтона гарантій нерозповсюдження НАТО на схід.

Радник господаря Білого дому Джейк Салліван заявив, що Байден на переговорах з Путіним попередив російського президента про те, що якщо Росія здійснить військове вторгнення в Україну, США приймуть серйозні заходи у відповідь, які було вирішено не застосовувати в 2014 році.