У Росії заявили, що корабель ВМС України йде в бік Керченської протоки

У РФ висунули звинувачення Україні

У Росії зробили заяву про те, що український корабель Донбас ВМС рухається в бік Керченської протоки. Федеральна служба безпеки вимагає змінити курс, повідомляє TACC.

У коментарі РБК-Україна прес-служба Держприкордонслужби України, зазначила, що поки не володіє інформацією стосовно цієї ситуації.

Центр громадських зв'язків ФСБ зазначає, що корабель Донбас знаходиться на відстані 33 кілометрів від протоки, пише видання Вісті.

"Зазначені дії створюють загрозу безпеці мореплавства", - зазначають у центрі.

Позиція США щодо ситуації з військами біля кордонів України

Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що США введуть нові економічні санкції проти Росії у разі нового військового вторгнення в Україну. Вашингтон має намір діяти рішуче і застосувати заходи, які раніше американська влада ще не задіяли.

Колишній посол Штатів в Україні Джон Гербст допустив, що Америка готова підтримати Київ військовою технікою і санкціями проти Росії. На його думку, якщо російська держава все-таки зважиться на військову операцію, енергетичного проекту Північний потік-2 в результаті не буде.

7 грудня відбудуться переговори президента США Джо Байдена з главою РФ Володимиром Путіним. Лідери двох держав обговорять Україну. У Білому домі підкреслили, що Штати стурбовані маневрами російських військ біля українських кордонів, а Байден у розмові з Путіним підтвердить підтримку Києва.