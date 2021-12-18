У Сенаті США погодили строки впровадження санкцій щодо Північного потоку-2

Санкції проти Північного потоку - 2 мають намір вести США / Getty Images

Сенаторам США вдалося досягти домовленості щодо питання про розгляд запропонованого республіканцем Тедом Крузом (від штату Техас) законопроекту про санкції проти газопроводу Північний потік-2.

Голосування щодо даної ініціативи має відбутися у верхній палаті Конгресу не пізніше 14 січня наступного року, повідомляє Politico.

Точна дата голосування буде визначена пізніше. Для затвердження законопроекту буде потрібно 60 голосів.

Щоб домогтися схвалення ініціативи верхньою палатою, республіканцям треба заручитися підтримкою щонайменше 10 демократів. Ініціативу також повинна буде затвердити Палата представників, після чого вона надійде на підпис президенту країни.

До Угоди про порядок розгляду законопроекту прийшли під час переговорів Круз і лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер (від штату Нью-Йорк). В обмін на винесення ініціативи на голосування Круз погодився перестати блокувати затвердження 32 кандидатур на різні посади в адміністрації, намагаючись тим самим домогтися від виконавчої гілки влади впровадження нових обмежувальних заходів проти Північного потоку-2.

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За даними Politico, республіканець також обіцяв перестати блокувати призначення ряду інших претендентів на посади в разі затвердження його законопроекту.

Сертифікація Північного потоку-2

Федеральне мережеве агентство Німеччини (німецький регулятор, - ред.) 16 листопада призупинило процес сертифікації компанії-оператора російського газопроводу Північний потік-2. Процедуру поставили на паузу через невідповідність структури власності проекту німецькому законодавству.

У ФРН поставили РФ умову, згідно з якою Nord Stream AG повинна зареєструвати в Німеччині нову компанію і віддати їй у володіння частину магістралі, прокладену по німецькій території.

Доти, поки Газпром не виконає умови німецького регулятора, сертифікація газопроводу Північний потік - 2 відновлена не буде.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков говорив, що Москва має намір виконати всі вимоги Німеччини для якнайшвидшого запуску Північного потоку-2.

13 грудня міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підтвердила зупинку сертифікації СП-2. Причиною вона назвала невідповідність структури проекту вимозі ЄС, згідно з яким одна і та ж компанія не може займатися видобутком, продажем і транспортуванням газу.

16 грудня в німецькому регуляторі підкреслили, що рішення по завершенню сертифікації Північного потоку-2 не приймуть в першій половині 2022 року. Це означає, що запуск трубопроводу Газпрому відкладається мінімум до літа наступного року.

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