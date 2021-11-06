У США закликали надати Україні зброю через агресію РФ

У США закликали дати більше зброї Україні / УНІАН

У США закликали президента Джо Байдена і країни Євросоюзу надати Україні додаткову військову допомогу.

За словами голови Комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США Майкла Маккола, головна причина цього кроку - нарощування Росією військ на українському кордоні, йдеться в заяві конгресмена.

За його словами США і Євросоюз повинні висловити недвозначну підтримку територіальної цілісності і суверенітету України.

"Ця підтримка має включати в себе додаткову допомогу США у сфері безпеки, в тому числі зброю смертельної дії", - підкреслив Маккол.

читайте такожПостріл " Байрактара" влучив у плани Кремля дотиснути Україну

Реклама

Крім того конгресмен закликав Білий дім переглянути заходи щодо Москви, які повинні бути застосовані "за подальшу інтенсифікацію агресії".

Війська Росії біля кордонів України

Американське видання The Washington Post 30 жовтня опублікувало статтю, в якій говорилося про те, що на Заході фіксують перекидання російських військ до кордонів України. Передислокацію військових підрозділів зафіксували після завершення російсько-білоруських навчань.

У Міноборони України спростували інформацію про концентрації військ і військової техніки Росії біля українських кордонів. Пересування військових підрозділів пов'язане з плановими заходами противника після завершення бойових навчань.

Пізніше журналісти Politico опублікували супутникові знімки, на яких можна помітити російську військову техніку і персонал біля кордонів України. Знімки були зроблені в Смоленській області, яка межує з Республікою Білорусь. Однак американці вважають, що такі дії вказують на концентрацію російських військ біля кордонів України.

У Пентагоні заявили, що їм відомо про інформації щодо військ Росії біля кордонів України. Вашингтон має намір продовжити консультації з союзниками з даного питання.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков, у свою чергу, відмовився коментувати статтю Politico про військах РФ біля кордонів України і підкреслив, що пересування військових підрозділів на своїй території є внутрішньою справою російської держави.

Читайте також: