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Негода в Києві: дерево впало на поліклініку, а рекламний щит розтрощив автівку

14 января 2022, 18:46

Під деревом на момент падіння не опинилися людей, але на фото видно, що дерево заблокувало один з виходів з поліклініки і може пошкодити дах.

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Дерево в Києві впало прям на поліклініку

У п'ятницю, 14 січня, в столиці вирував сильний вечір, який повалив стару липу поблизу дитячої поліклініки Подільського району міста по вулиці Копилівській 1/7, повідомляє місцева жителька у Facebook.

Під деревом на момент падіння не опинилися людей, але на фото видно, що дерево заблокувало один з виходів з поліклініки і може пошкодити дах.

Через сильні пориви вітру падають не тільки дерева, а й опускаються прапори. Головний прапор України приспустили, щоб уберегти полотнище від пошкоджень.

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"З 10: 00 14 січня ми приспускаємо прапор через погіршення погоди в Києві. Очікується шквальний вітер з сильними поривами, який може значно пошкодити полотнище прапора. Після поліпшення погодних умов прапор знову піднімемо. Попередньо – 17 січня", - заявив В'ячеслав Непоп на офіційному порталі Києва.

Крім цього, в Києві потужний вітер зірвав рекламний щит і відкинув на автомобіль, розбивши лобове скло, а також призвів до обриву ліній електропередач, що ускладнило рух транспорту, повідомляє Оперативний.

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Сьогодні на Позняках на вулиці Олени Пчілки в Дарницькому районі столиці поривом вітру вирвало рекламний щит, після чого конструкція вдарила припаркований біля бетонного паркану легковик Mini і розбила лобове скло в машині.

На опублікованих фото видно, що рекламне оголошення було закріплене на металеву підставку-рамку.

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Після удару на лобовому склі утворилася велика "павутина". На щастя, поруч нікого із перехожих не було - хоча машина стояла біля житлових будинків - і від "польоту" конструкції люди не постраждали.

Також сьогодні на вулиці Глибочицькій, 32, в Подільському районі стався обрив ЛЕП.

"На місці працює аварійна служба, але вже утворюється пробка", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що за прогнозом нинішня зима в Україні буде на 2-3 градуси тепліше звичайного, а в лютому й взагалі може прийти весна.

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