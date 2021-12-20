У Тернополі чоловік вистрілив у дружину на очах у малої дитини

У Тернополі чоловік стріляв у дружину / УНІАН

У Тернополі сталася моторошна історія - чоловік наважився і вистрілив у власну дружину на очах у малої дитини, повідомляє поліція Тернопільської області.

17 грудня у подружжя були гості. Між чоловіком і дружиною виник конфлікт. На момент сварки підозрюваний тримав на руках дворічну дитину.

Щоб заспокоїти і налякати дружину, він витягнув пневматичний револьвер марки Флобер. Саме в цей момент дитина сіпнулася і зброя вистрілила. Куля влучила в жінку. Вона самостійно викликала швидку і її госпіталізували.

Чоловік зізнався у скоєному. Вирішується питання щодо оголошення йому підозри згідно ч.1 ст. 124 ККУ - умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень при перевищенні меж необхідної оборони.

Раніше Главред писав про те, що в Черкаській області в селі Скородистик напередодні пізно ввечері чоловік поранив відвідувачів місцевого магазину.

Постраждали чотири людини, повідомила прессекретар КНП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради" Ірина Назарок.

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