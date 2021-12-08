На Тернопільщині маршрутка влетіла в автомобіль, багато постраждалих

Маршрутка потрапила в аварію / Нацполіція

У Тернопільській області ввечері 8 грудня сталася ДТП за участю пасажирського маршрутного автобуса і легкового автомобіля. Попередньо постраждали 9 осіб, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Аварія сталася на трасі Доманове - Ковель - Чернівці - Тереблече. Рейсовий мікроавтобус Mercedes-Benz зіткнувся з легковим автомобілем Volkswagen Passat.

У результаті ДТП отримали травми не менш ніж 9 осіб, у тому числі водій маршрутки. Про стан постраждалих не повідомляється. На місці працює слідча група.

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За даними Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Тернопільській області, в результаті зіткнення в машинах виявилися заблоковані люди. Рятувальники деблокували потерпілих і передали їх співробітникам швидкої допомоги.

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ДТП у Чернігівській області

Нагадаємо, вранці у вівторок, 7 грудня, поблизу села Брусилів, Чернігівського району, на автодорозі Н-27 Чернігів-Грем'яч, сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом з безліччю загиблих і постраждалих.

Передбачається, що аварію могли спричинити несприятливі погодні умови, дорожнє покриття і технічний стан автобуса.

Одним з ймовірних факторів, який міг спричинити аварію-погодні умови. Але вже є питання до стану дорожнього покриття і служб, які повинні обслуговувати дорогу. А також до технічного стану автобуса. Все це, а також інші обставини і причини аварії, будуть досліджені під час розслідування.

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