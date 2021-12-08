УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Новини

На Тернопільщині маршрутка влетіла в автомобіль, багато постраждалих

8 грудня 2021, 22:05

Аварія сталася на трасі Доманове - Ковель - Чернівці - Тереблече. Рейсовий мікроавтобус Mercedes-Benz зіткнувся з легковим автомобілем Volkswagen Passat.

false
Маршрутка потрапила в аварію / Нацполіція

У Тернопільській області ввечері 8 грудня сталася ДТП за участю пасажирського маршрутного автобуса і легкового автомобіля. Попередньо постраждали 9 осіб, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Аварія сталася на трасі Доманове - Ковель - Чернівці - Тереблече. Рейсовий мікроавтобус Mercedes-Benz зіткнувся з легковим автомобілем Volkswagen Passat.

У результаті ДТП отримали травми не менш ніж 9 осіб, у тому числі водій маршрутки. Про стан постраждалих не повідомляється. На місці працює слідча група.

читайте такожМоторошна ДТП на Закарпатті: фура протягла жінку і відірвала їй голову

За даними Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Тернопільській області, в результаті зіткнення в машинах виявилися заблоковані люди. Рятувальники деблокували потерпілих і передали їх співробітникам швидкої допомоги.

Реклама

ДТП у Чернігівській області

Нагадаємо, вранці у вівторок, 7 грудня, поблизу села Брусилів, Чернігівського району, на автодорозі Н-27 Чернігів-Грем'яч, сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом з безліччю загиблих і постраждалих.

Передбачається, що аварію могли спричинити несприятливі погодні умови, дорожнє покриття і технічний стан автобуса.

Одним з ймовірних факторів, який міг спричинити аварію-погодні умови. Але вже є питання до стану дорожнього покриття і служб, які повинні обслуговувати дорогу. А також до технічного стану автобуса. Все це, а також інші обставини і причини аварії, будуть досліджені під час розслідування.

Читайте також:

viber
ДТП маршрутка новини Тернополя
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Україну заморозить до -30°: синоптик дав крижаний прогноз і назвав терміниУкраїну заморозить до -30°: синоптик дав крижаний прогноз і назвав терміни Грошова удача, міцне здоров'я і щасливі стосунки: 3 знака, яким неймовірно пощастить в Новому році 2022Грошова удача, міцне здоров'я і щасливі стосунки: 3 знака, яким неймовірно пощастить в Новому році 2022 Долар пішов у відрив: експерт оцінив сценарій різкої девальваціїДолар пішов у відрив: експерт оцінив сценарій різкої девальвації Названі диво-рослини, що вбивають віруси в будинкуНазвані диво-рослини, що вбивають віруси в будинку Гороскоп на 2022 рік для Скорпіона: збільшення доходів, довгоочікувана пропозиція і найкращі дніГороскоп на 2022 рік для Скорпіона: збільшення доходів, довгоочікувана пропозиція і найкращі дні
23:05

Неадекват накинувся на водія "швидкої" та розтрощив автомобіль

22:41

Крижаний "шторм" в Україні: синоптики назвали дату небезпечної погодиВідео

22:23

Горе-мати не пускала дітей до школи через фобію: нові подробиці

22:05

На Тернопільщині маршрутка влетіла в автомобіль, багато постраждалих

21:59

США і ЄС домовилися вдарити по Росії в разі нападу на УкраїнуВідео

Реклама
21:56

Чому Україні потрібно готуватися до референдуму щодо ДонбасуВідеоблоги

21:51

Мрія Путіна здійснилася: США повернулися в Східну ЄвропуПогляд

21:46

В Україні з’явилась громадська ініціатива "Всеукраїнський штаб громадської оборони"

21:31

У Мелітополі підліток влаштував стрілянину в школі і підстрелив однокласникаВідео

21:16

Агресія Росії: Резніков закликав українців бути готовими захищати країну

20:56

Ніколи не робіть це з цукром: в будинок прийдуть біди і проблемиВідео

20:37

Гороскоп на 2022 рік для Стрільця: успіхи в кар'єрі, великий прибуток і найкращі дніВідео

20:36

США та Євросоюз домовилися покарати Путіна у разі військової агресіїВідео

20:23

Привітання на Новий рік 2022 колегам і партнерам: прикольні картинки і сердечні побажання

20:16

Вчені сфотографували штам коронавірусу ОмікронВідео

20:00

Лобода приголомшила соковитою фігурою в спокусливому купальнику

19:47

США не відправлятимуть військових в Україну - БайденВідео

19:33

Знаменита українська чемпіонка засвітила форми в бікіні

19:26

Володимира Дантеса знайшли у ванній зі струсом мозку

19:19

У моду на зиму 2022 повернулася коротка стрижка незвичайної краси французький боб з 60-хФото

Реклама
19:18

Київ наглухо застряг у заторах: у чому причина транспортного колапсуВідео

19:09

Боялася за сина: харків'янка, яка задушила 2-річну дитину, пояснила свій вчинок

19:07

Гороскоп на завтра 9 грудня 2021: Близнюкам – віщі сни, Левам – вдалі збіги, Скорпіонам - хитрістьВідео

19:01

Новий канцлер Німеччини Шольц зробив жорстку заяву на адресу РосіїВідео

18:50

Школярка під Запоріжжям готова була посадити батька у в'язницю через Соцмережі

18:49

Юрій Горбунов показав зворушливий кадр з сімейного життя з Осадчою, зроблений їхнім сином

18:35

Кривава бійка школярок у Запоріжжі: 16-річна "організатор" потрапила до СІЗО на 60 дібВідео

18:20

Смачний салат Мімоза на Новий рік 2022: всього один інгредієнт зробить блюдо неповторнимВідео

18:18

The European Post: Зеленський почав системну боротьбу з руйнівним впливом українського олігархату

18:16

Українцям різко піднімуть тариф на доставку газуВідео

18:06

"Улюблені друзі": Пугачова передала Андрію Данилку гарячі "привіти" через Лайму Вайкуле

17:54

Кожен другий - щеплений від COVID-19 хоча б однією дозою: МОЗ назвав регіони-лідери з вакцинаціїВідео

17:53

Подорожчали всі продукти: українцям доведеться розщедритися на новорічний олів'єВідео

17:51

Путін і Байден створять спецструктуру з питань безпекиВідео

16:57

НАТО "б'є" по РФ, а в Україні будуть війська Заходу: Путін розповів, чи піде Москва в атакуВідео

16:57

Ландар Алла Петрівна досьє

16:54

"Найдорожчі" зірки: скільки заробляють українські артисти на новорічних корпоративах

16:44

Дорожники завершують "Велике будівництво" на найдовшій трасі України

16:43

Мати душила поясом від халата: з'явилися моторошні деталі смерті 2-річної дитини в Харкові

16:35

Україна здобула перемогу у перемовинах Байдена і Путіна: Зеленський оголосив про потужну підтримку СШАВідео

Реклама
16:32

Прикмети на 9 грудня: що не можна робити в Юріїв день і як не потрапити в бідуВідео

16:00

Flowers.ua: доставка квiтiв по всiй Українi новости компании

15:59

Чарівник великого міста: 1+1 готує для своїх глядачів магічну прем'єру серіалу з Ксенією Мішиною і Костянтином Войтенко

15:56

Погода зміниться кардинально: Україну накриє аномальне потеплінняВідео

15:56

У МЗС розповіли, чим обернуться переговори Байдена і Путіна для УкраїниВідео

15:43

Астрологічний прогноз на 2022-й для Росії: чи чекати майдану в Москві і кінця путінського режиму

15:37

Гороскоп на 2022 рік для Скорпіона: збільшення доходів, довгоочікувана пропозиція і найкращі дніВідео

15:33

Гордон показав дулю Путіну, в Мережі переполох: "кадик на місці?"Відео

15:28

Україні загрожує новий спалах COVID-19: у МОЗ назвали терміниВідео

15:26

Надя Дорофєєва в образі розпусної чортівки відвідала з чоловіком вечірку-оргію

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти