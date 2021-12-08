На Тернопільщині маршрутка влетіла в автомобіль, багато постраждалих

Аварія сталася на трасі Доманове - Ковель - Чернівці - Тереблече. Рейсовий мікроавтобус Mercedes-Benz зіткнувся з легковим автомобілем Volkswagen Passat.
У Тернопільській області ввечері 8 грудня сталася ДТП за участю пасажирського маршрутного автобуса і легкового автомобіля. Попередньо постраждали 9 осіб, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.
Аварія сталася на трасі Доманове - Ковель - Чернівці - Тереблече. Рейсовий мікроавтобус Mercedes-Benz зіткнувся з легковим автомобілем Volkswagen Passat.
У результаті ДТП отримали травми не менш ніж 9 осіб, у тому числі водій маршрутки. Про стан постраждалих не повідомляється. На місці працює слідча група.
читайте такожМоторошна ДТП на Закарпатті: фура протягла жінку і відірвала їй голову
За даними Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Тернопільській області, в результаті зіткнення в машинах виявилися заблоковані люди. Рятувальники деблокували потерпілих і передали їх співробітникам швидкої допомоги.
ДТП у Чернігівській області
Нагадаємо, вранці у вівторок, 7 грудня, поблизу села Брусилів, Чернігівського району, на автодорозі Н-27 Чернігів-Грем'яч, сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом з безліччю загиблих і постраждалих.
Передбачається, що аварію могли спричинити несприятливі погодні умови, дорожнє покриття і технічний стан автобуса.
Одним з ймовірних факторів, який міг спричинити аварію-погодні умови. Але вже є питання до стану дорожнього покриття і служб, які повинні обслуговувати дорогу. А також до технічного стану автобуса. Все це, а також інші обставини і причини аварії, будуть досліджені під час розслідування.
Читайте також:
- На Закарпатті вантажівка відірвала голову жінці і втекла з місця ДТП
- Смертельна аварія в Харкові: у ДТП на "зебрі" загинули люди
- Жінка залишилася одна: у ДТП на Львівщині загинули батько та 12-річна донька, мати у важкому стані
- Поверталися додому з похорону: на Житомирщині в страшній ДТП загинули батько з синами