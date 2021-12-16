УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Новини

У ток-шоу "Право на владу" підіб'ють підсумки 2021 року, що минає

16 грудня 2021, 20:23

Як змінив нас і країну 2021-й? Чи стали ми сильнішими, пройшовши через скандали і потрясіння? Що можемо відсвяткувати, а які помилки доведеться виправляти?

false
Право на владу 16 грудня / скрін

У четвер, 16 грудня, в передноворічному випуску "Право на владу" на 1+1 о 21.45 гості студії разом із ведучою Наталією Мосійчук обговорюватимуть головні події 2021 року, що минає.

У нинішньому, 2021 році, Україні виповнилося 30 років, почалася вакцинація від Covid-19, біля кордону сконцентруватися російські війська, а політикум штормило через "Вагнергейт", закон про олігархів, закриття каналів Медведчука та інші події.

Як змінив нас і країну 2021-й? Чи стали ми сильнішими, пройшовши через скандали і потрясіння? Що можемо відсвяткувати, а які помилки доведеться виправляти? Хто переможе у війні з олігархами? Але яких політичних сюрпризів очікувати в недалекому майбутньому?

Також гості студії обговорять результати зустрічі президента Зеленського з лідерами Франції та Німеччини в Брюсселі.

Дивіться передноворічний ефір ток-шоу на Главреді.

Реклама

Гостями сьогоднішнього ефіру стануть:

  • лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія,
  • Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов,
  • міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко,
  • гендиректор інформаційного агентства "Інтерфакс Україна" Олександр Мартиненко,
  • головний редактор "РБК-Україна" Сергій Щербина,
  • журналіст, керівник і засновник SKRYPIN.UA Роман Скрипін,
  • голова фракції "Голос" Ярослав Железняк,
  • політтехнолог, продюсер Володимир Петров,
  • журналіст Остап Дроздов,
  • народний депутат "опозиційна платформа - за життя" Нестор Шуфрич.

Читайте також:

viber
Мосийчук Право на владу Новий рік 2022
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Найгарніший новорічний манікюр 2022, який схвалить Чорний Водяний ТигрНайгарніший новорічний манікюр 2022, який схвалить Чорний Водяний Тигр Як виростити авокадо з кісточки й змусити його цвісти й родити вдома - всі секрети та правилаЯк виростити авокадо з кісточки й змусити його цвісти й родити вдома - всі секрети та правила Смачні салати на Новий рік 2022: три дивовижно простих рецептаСмачні салати на Новий рік 2022: три дивовижно простих рецепта Не варто зв'язуватися з ними: топ-3 знака зодіаку чоловіків, яких потрібно обходити стороноюНе варто зв'язуватися з ними: топ-3 знака зодіаку чоловіків, яких потрібно обходити стороною Гороскоп на 2022 рік для Діви: доленосні події, шанс на кохання і вигідні можливостіГороскоп на 2022 рік для Діви: доленосні події, шанс на кохання і вигідні можливості
Бажаєте першими дізнаватись про важливі новини в Telegram?
пізніше
Підписатися
20:53

Головний розвідник України Буданов живе під одним дахом зі скандальним Гогілашвілі: подробиці

20:38

Я тепер не вірю в систему. Точніше, в її існуванняПогляд

20:37

Гороскоп на 2022 рік для Терезів: вигідні пропозиції, вдалий збіг обставин і складні ситуаціїВідео

20:27

Прикмети на 17 грудня: що не можна робити в день Варвари і як не потрапити в бідуВідео

20:26

Виявлено новий небезпечний симптом ОмікронаВідео

Реклама
20:23

У ток-шоу "Право на владу" підіб'ють підсумки 2021 року, що минаєВідео

20:11

Рада прийняла антитютюновий закон: де тепер не можна курити електронні сигаретиВідео

20:02

Передноворічні акції: як у супермаркетах обманюють покупців

19:47

Киянка по-звірячому вбила власну 2-річну доньку

19:44

Рішення суду у Ростові - явка РФ з повинною: в МЗС зробили заяву про російські війська на ДонбасіВідео

19:37

Великий куш і солідний заробіток: топ-3 знака, яким до кінця грудня привалить грошова удача

19:34

Київстар ТБ та BIG DATA UA покращать аналітику телеперегляду в ОТТ-сегменті новости компании

19:34

Вогники на головній ялинці країни запалять трохи раніше: подробиці КМДАВідео

19:30

В Україні не буде військкоматівВідео

19:17

Українці можуть стати донорами після смерті за допомогою "Дія": Рада спростила процедуру трансплантаціїВідео

19:17

Гороскоп на завтра 17 грудня 2021: Близнюкам – вороги, Ракам – велика удача, Терезам - втратиВідео

19:15

Топ-4 найприбутковіші напрями в IT – аналіз LC Work

19:11

Прожитковий мінімум 2022: коли чекати підвищенняВідео

18:59

Танці на пілоні і старі пісні про головне - подробиці нового випуску шоу Жіночий Квартал

18:57

З 1 січня касові апарати в Україні стануть обов'язковими для всіх: як зміняться ціниВідео

Реклама
18:53

У Карпатах виявили загадкового жителя: виходить тільки ночами

18:50

Які продукти заборонено ставити на новорічний стіл 2022: дієтолог дала пораду українцямВідео

18:40

Роман Цимбалюк. Захід повинен заприсягтися кров'ю про невступ України до НАТОВідеоблоги

18:28

Європарламент закликав приготуватися до впровадження жорстких санкцій проти Росії

18:24

Наташа Корольова не змогла утримати розповнілі груди в непристойному декольте

18:14

Новий "холостяк" розповів, яку дівчину прийшов шукати на шоу

18:11

"До Польщі не поїхала і била": собаку Джека повернули назад у притулок нові господаріВідео

18:10

10 порад дієтолога щодо новорічного столу: як смачно і без шкоди для здоров’я зустріти 2022-ий рікВідео

17:54

В Італії 81-річний пенсіонер вбив свою доглядальницю з України

17:39

У Раді помічниця Арахамії впала і знепритомніла: депутати кинулися рятуватиВідео

17:35

Дика "розвага" на кладовищі: в Одесі підлітки помочилися на могили

17:28

Jerry Heil заспівала українською мовою хіт дискотеки 80-х Біла ніч Віктора СалтиковаВідео

17:27

Україна в оточенні 500-600 тисяч військових РФ: Данілов назвав план наступу КремляВідео

17:23

День ангела в січні 2022 за церковним календарем: іменинники місяця

17:19

Не яро чекають в НАТО: Кулеба назвав брак саміту Східного партнерства в БрюсселіВідео

17:02

Дружина Дмитра Гордона зізналася, чи вона його "вкрала" з попередньої сім'їВідео

16:39

Статус "спонсор тероризму" та мільйони Києву: у США пригрозили РФ через вторгнення в УкраїнуВідео

16:38

Українцям почали нараховувати "тисячу Зеленського": кому прийшли ковідні грошіВідео

16:23

Арестович пояснив, як визнання наявності військ РФ на Донбасі зіграє на руку Україні

16:20

У Харкові новорічна гірлянда покалічила дитинуВідео

Реклама
16:14

Зростання ціни на газ у Європі і шантаж Газпрому через ПП-2: Україна заявила про обвал транзитуВідео

15:56

У Польщі зареєстрований перший випадок "Омікрону"Відео

15:56

Курцям закрутили гайки: Рада заборонила міцні та ментолові сигаретиВідео

15:36

У Києві спалахнула багатоповерхівка: є жертвиВідео

15:21

"Велике будівництво": на Черкащині відкрили проїзд відремонтованою об'їзною Тального

15:06

У США білка щодня приходить в ресторан за "замовленням"

14:59

Струс мозку і безліч забоїв: в Одесі на дітей впала стеляВідео

14:58

"Зовсім не чують лікарів": медик назвала категорію людей, які важче переносять Covid-19Відео

14:56

Тарифи накрутять: українців попередили про провал з субсидіями через "дірку" в бюджетіВідео

14:53

Вихідні в січні 2022 в Україні: скільки додаткових днів відпочинку принесуть новорічні свята

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти