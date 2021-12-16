У ток-шоу "Право на владу" підіб'ють підсумки 2021 року, що минає

Право на владу 16 грудня / скрін

У четвер, 16 грудня, в передноворічному випуску "Право на владу" на 1+1 о 21.45 гості студії разом із ведучою Наталією Мосійчук обговорюватимуть головні події 2021 року, що минає.

У нинішньому, 2021 році, Україні виповнилося 30 років, почалася вакцинація від Covid-19, біля кордону сконцентруватися російські війська, а політикум штормило через "Вагнергейт", закон про олігархів, закриття каналів Медведчука та інші події.

Як змінив нас і країну 2021-й? Чи стали ми сильнішими, пройшовши через скандали і потрясіння? Що можемо відсвяткувати, а які помилки доведеться виправляти? Хто переможе у війні з олігархами? Але яких політичних сюрпризів очікувати в недалекому майбутньому?

Також гості студії обговорять результати зустрічі президента Зеленського з лідерами Франції та Німеччини в Брюсселі.

Дивіться передноворічний ефір ток-шоу на Главреді.

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Гостями сьогоднішнього ефіру стануть:

лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія,

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов,

міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко,

гендиректор інформаційного агентства "Інтерфакс Україна" Олександр Мартиненко,

головний редактор "РБК-Україна" Сергій Щербина,

журналіст, керівник і засновник SKRYPIN.UA Роман Скрипін,

голова фракції "Голос" Ярослав Железняк,

політтехнолог, продюсер Володимир Петров,

журналіст Остап Дроздов,

народний депутат "опозиційна платформа - за життя" Нестор Шуфрич.

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