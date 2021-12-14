У Туреччині після вживання "гримучої суміші" помер український моряк

У Туреччині помер український моряк / скрін

У Туреччині сталася трагедія - помер український моряк, якому було всього лише 26 років, повідомляє видання Milliyet.

За інформацією ЗМІ, на вантажному судні він нібито випив засіб для дезінфекції.

Відзначається, що інцидент трапився на вантажному судні, яке знаходився біля берегів Самсуна, ще 28 листопада. Тоді моряк нібито випив горілку, а потім засіб для дезінфекції.

У результаті його госпіталізували до міської лікарні, де він впав у кому. Лікарі намагалися врятувати його, але, на жаль, їхні спроби не увінчалися успіхом. Український моряк 12 грудня вмер у реанімації.

За інформацією видання, 26-річний українець служив на судні, що перевозив пшеницю до Туреччини під прапором іноземної держави.

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Раніше Главред писав про те, що до Туреччини прибуло судно, на борту якого три доби знаходиться мертвий український моряк. Він помер ще в Одесі, але судновласник не зняв тіло з борту.

Як повідомив морський юрист Микола Гольбін, причина смерті моряка поки невідома, але станом на 3 грудня труп, що розкладався, все ще був у каюті.

"Третю добу тіло українського моряка тримають в каюті в сидячому положенні. Наш моряк помер на борту судна, коли воно було в Україні, але судновласник вирішив не знімати його з борту, а відправити судно в Стамбул. Станом на п'ятницю — тіло на борту", – написав він.

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