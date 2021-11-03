В Україні відбиратимуть автівки за відмову від сплати штрафів

За відмову від сплати штрафів вилучатимуть автомобілі

У нашій країні водії, які відмовляються платити штрафи за перевищення швидкості на дорогах, ризикують й зовсім залишитися без машини - автомобілі має намір вилучати Державна виконавча служба, повідомляють на сайті Мін'юсту.

За словами заступника міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрія Гайченка, спочатку таке нововведення буде впроваджено в Харкові, потім у Києві, а пізніше буде поширене на всю Україну.

Відзначається, що поки умовною "цифрою реагування" є перевищення швидкості в 150 км на годину. Виконавча служба за наявності законних підстав ініціюватиме та проводитиме спільно з працівниками МВС вилучення за борги автомобілів таких порушників.

Крім того, такий вид покарання придумали після останньої смертельної аварії в Харкові. Як відомо, 26 Жовтня 16-річний хлопець на Infinity грубо порушив ПДР і влаштував масштабну аварію. Зокрема, автомобіль неповнолітнього на величезній швидкості виїхав на перехрестя на червоне світло і зіткнувся з іншою машиною, водій якої загинув. Тоді одна особа загинула, ще троє опинилися в лікарні. Водій отримав неважкі травми, зараз він перебуває у СІЗО.

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"Якщо людина дозволяє собі їздити містом зі швидкістю понад 150 км/год, то вона повинна за це відповідати. Особливо за умови, що вона не тільки порушує швидкісний режим, але і не платить штрафи за такими перевищеннями. Водії з такою манерою пересування наражають на небезпеку звичайних громадян", - сказав Андрій Гайченко.

Нагадаємо, нещодавно в Харкові на перехресті проспектів Героїв Сталінграда і Гагаріна сталася масштабна ДТП, жертвою якого стала одна людина - 58-річний водій Chevrolet Aveo загинув на місці. Ще троє пасажирів автомобілів-учасників аварії отримали травми різного ступеня тяжкості. Також раніше стало відомо, що батьки винуватця в ДТП в розлученні. Батько нібито працює на Благовіщенському ринку і страждає на алкогольну залежністю, а ось мати живе в Австралії і утримує сина. Саме вона і подарувала йому дорогу іномарку.

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