В Україні до Нового року злетять ціни на багато продуктів: що подорожчає

До Нового року подорожчають продукти / УНІАН

До Нового року в нашій країні на 5-15% підскочуть ціни на популярні продукти для святкового застілля.

Ціни зростуть на наступні продукти:

яловичина

майонез

яйце

овочі

фрукт

Більш різкий стрибок цін можливий, якщо буде сильний ажіотаж, який створить короткочасний штучний дефіцит цих товарів.

Такий прогноз озвучив аудитор, голова Союзу Центр економічної інтеграції та соціального партнерства Михайло Крапівко, пише Інформ-UA. Він уточнив, що таке зростання традиційне для України і відбувається щороку.

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"Це обґрунтовано економічним принципом. Перед будь-якими святами є підвищений попит на певні товари, продукти харчування. А коли попит збільшується, з'являється можливість збільшити вартість, так як економіка інформаційногенна, і будь-яка інформація про підвищений попит завжди породжує зростання ціни", - розповів Крапивко.

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Експерт уточнив, що ціни зростуть не на багато товарів, а лише на ті продукти, які популярні на свята. Після новорічних свят ціна знизиться, але не значно, вважає він.

При цьому звичайна продуктова інфляція і без того Того становить близько 5% щомісяця. А за рік продуктовий кошик здорожчав вже на третину, підрахував експерт.

Раніше Главред писав про те, що ціна на молоко для українців незабаром помітно збільшиться-через підвищення рівня собівартості такого продукту.

За прогнозами експертів, подорожчання варто очікувати вже до Нового року. Справа в тому, що ціна на енергоносії зросла втричі. Через це в магазинах за неповний літр молока продавці просять 30 гривень, за 350 грамів кисломолочного сиру ‒ 50 гривень.

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