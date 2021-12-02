В Україні відкрили нове родовище газу

На Харківщині відкрили нове родовище газу / УНІАН / Андрій Марієнко

Фахівці Укргазвидобування відкрили нове родовище природного газу в Харківській області з перспективними ресурсами до 5 млрд кубометрів "блакитного палива", повідомляє пресслужба компанії.

"Нове Моспанівське родовище знаходиться в Харківській області. Пошукова свердловина, що відкрила родовище, забезпечує 239 тис. куб. м газу на добу. За попередніми оцінками, ресурси родовища становлять до 5 млрд куб. м газу", - йдеться в повідомленні.

Буріння пошукової свердловини йшло з червня по жовтень 2021 року. Свердловина має вертикальний профіль і глибину більше чотирьох кілометрів.

У компанії додали, що продовжують вести розкриття потенціалу нових газових ділянок.

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"Визначено 10 площ, що мають найбільші перспективи для нарощування українського газу. Для них розроблена прискорена програма геологорозвідки на найближчі три роки",-зазначає пресслужба.

Як повідомляв Главред, раніше глава уряду Денис Шмигаль заявив, що ціна на газ для населення в Україні, попри кризову ситуацію в Європі, не зміниться. До травня наступного року українці в рамках річних тарифів платитимуть 7,96 грн за один кубічний метр газу. Але вже в травні 2022 року ціна буде переглянута.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні до кінця опалювального сезону тарифи на тепло і гарячу воду для населення підвищуватися не будуть. Кабмін, Нафтогаз, Асоціація міст і Конгрес місцевих і регіональних влад підпишуть відповідний меморандум.

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