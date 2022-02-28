В Україні пройде екстрене приєднання до енергосистеми ЄС

У Брюсселі дали згоду на екстрене приєднання України до енергосистеми ЄС / фото: tsn.ua

Кадрі Сімсон, європейський Комісар з енергетичних питань, 28 лютого в Брюсселі на прес-конференції після закінчення засідання Європейської Ради з енергетичних питань, сповістила, що вони готові розпочати екстрене приєднання України до енергосистеми ЄС.

"Наш спільний з українською стороною довгостроковий пріоритет - це синхронізація української енергосистеми з європейською замість російської. Збільшити українську енергетичну незалежність - це стратегічна ініціатива", - заявила Сімсон.

Вона також зазначила, що Україна почала тестування енергосистеми в ізольованому режимі (перший крок до підготовки до майбутньої синхронізації з ЄС) в той же день, коли російська армія вторглася в Україну.

Міністр енергетики України в розмові з кадрі Сімсон раніше заявив, що в нинішніх умовах наша країна не буде знову возз'єднуватися з російською енергетичною системою. Тому Україна попросила про надзвичайно термінову синхронізацію з європейською енергетичною системою якомога швидше.

"Це технічний виклик. З боку міністрів цьому була широка підтримка. Тому ми будемо просуватися вперед, щоб приєднати українську систему якомога швидше. ... Я зустрічалася з ENTSO-E цього ранку, Вони вважають, що технічно надзвичайне приєднання можливе. У той час, як Україна продовжує працювати в ізольованому режимі, зараз важко, навіть сусіднім країнам надати будь-яку допомогу. Що стосується часу, то це не питання годин, це питання днів, швидше за все, декількох тижнів", - повідомила комісар.

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