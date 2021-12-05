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В Україні посилюють карантин з 6 грудня: нові правила

5 грудня 2021, 11:26

Які правила діятимуть з понеділка в Україні.

карантин, швидка
Карантин в Україні / УНІАН

В Україні з 6 грудня діятимуть нові правила карантину. МОЗ запроваджує 30-денний термін дієвості жовтих COVID-сертифікатів.

"З 6 грудня, тобто з понеділка, в Україні почнуть діяти нові правила карантину, які уряд прийняв минулого тижня. Торкнуться вони, в першу чергу, невакцинованих українців", - зазначила заступник міністра охорони здоров'я України з цифрового розвитку Марія Карчевич.

Відвідувати громадські установи у "жовтому" рівні епіднебезпеки зможуть тільки ті, у кого:

  • є одна доза щеплення проти COVID-19,
  • жовтий COVID-сертифікат,
  • або довідка форми о63-о.

Ця ж норма буде поширюватися і на співробітників громадських закладів. Для обслуговування відвідувачів і клієнтів, працівникам ресторанів, готелів і спортзалів доведеться мати принаймні одне щеплення проти COVID-19.

Робота ресторанів та кафе

Для відвідування громадських закладів можна буде використовувати негативний тест (дія 72 години), або COVID-сертифікат про одужання.

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Обмеження в "червоній" зоні

Для роботи і відвідування громадських установ в "червоній" зоні підійде тільки документ про отримання повного курсу вакцинації, негативний тест або сертифікат про одужання.

Крім того, з понеділка також буде зменшено термін дії жовтих COVID-сертифікатів: з 120 днів, як це зараз, до 30 днів.

"Ми спостерігаємо появу тенденції, коли люди, отримавши першу дозу, не звернулися вчасно за другою. Це означає, що людина не має ефективного захисту від хвороби і її наслідків. З 6 грудня всі громадяни, у яких з дня отримання першої дози вакцини закінчиться цей термін в 30 днів - використовувати жовтий COVID-сертифікат не зможуть. Він буде невалідний", - пояснила заступник міністра.

Як будуть шрафувати

Наявність сертифіката перевіряється працівниками закладу. Вони повинні зчитувати своїм смартфоном QR-код COVID-сертифікатів за допомогою програми "Дія".

Без зчитування сертифіката документ вважається ненаданим і неперевіреним, а в разі відсутності у відвідувачів або співробітників потрібних "підступних" документів, власнику закладу загрожує штраф від 34 до 170 тисяч гривень.

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Невакцинований - відсторонений від роботи

Нагадаємо, в Україні з 9 грудня цього року набуває чинності наказ МОЗ про розширення переліку організацій, співробітники яких повинні обов'язково зробити щеплення проти коронавірусної інфекції.

Згідно з документом, крім педагогів і працівників центральних і місцевих органів влади, обов'язковій вакцинації на період дії карантину підлягають співробітники:

  • підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;
  • установ, що надають соціальні послуги, установ соціального захисту дітей, реабілітаційних установ;
  • підприємств, установ та організацій, включених до переліку об'єктів державної власності, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.

Повна вакцинація може складатися з однієї дози однодозної вакцини Janssen і двох доз дводозної вакцини:

  • Comirnaty/Pfizer,
  • AstraZeneca/Covishield,
  • Spikevax/Moderna,
  • CoronoVac.

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