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В Україні злетіли ціни на старі автомобілі: в чому причина

15 грудня 2021, 23:22

Зараз ціни на старі авто ростуть в Європі, США, Кореї та Китаї. Це відбувається через попит на них через нестачу нових машин.

іномарка, автомобіль
В Україні зросли ціни на старі автомобілі / autoconsulting.com.ua

У першій половині 2022 року в нашій країні очікується істотне підвищення вартості старих автомобілів, пише організація Авто Євро сила, посилаючись на прогноз Інституту досліджень авторинку.

Зараз ціни на старі авто ростуть в Європі, США, Кореї та Китаї. Це відбувається через попит на них через нестачу нових машин. При цьому ситуація на ринку України зараз стабільна.

Експерти виділяють кілька причин цієї стабільності:

  • на ринок потрапило багато колишніх "євроблях", пільговий період розмитнення яких нещодавно завершився;
  • більшу половину ринку старих авто в нашій країні формують недорогі авто (до $10 тисяч), Молодші машини, ціни на які якраз в Європі виросли, в Україну майже не везуть;
  • запас імпортованих машин в країні ще є, їх продають за старими цінами, тому що за них не платитимуть більше.

Наступного року ситуація з цінами в Україні зміниться-вони будуть поступово зростати.

"Ексєвробляхи продадуться, запаси раніше ввезених машин зменшаться. Тому ціни на старі авто в Україні, за словами аналітиків, таки підростуть приблизно на 15-20% протягом перших 6 місяців, але все буде поступово", - йдеться в повідомленні.

Раніше Главред писав про те, що в Україні стало дешевше заправляти машину. Ціни на паливо знижувалися майже протягом двох тижнів і нарешті стабілізувалися. Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні станом на 13 грудня поточного року стабілізувалися.

Тобто, в порівнянні з попереднім торговим днем не змінилися.

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