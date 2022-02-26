В Україну їде зброя від антиросійської коаліції: Зеленський переговорив з Макроном

Президент України відзвітував про роботу антивоєнної коаліції.
Президент України Володимир Зеленський провів бесіду з Еммануелем Макроном - президентом Франції.
За результатами розмови гарант повідомив, що в Україну їде підтримка від антивоєнної коаліції - зброя.
Цю новину Володимир Зеленський виклав у своєму Twitter-акаунті.
"Новий день на дипломатичному фронті почали з розмови з Макроном. До нас прямує зброя та обладнання від наших партнерів.
Антивоєнна коаліція діє!"- заявив президент України.
Раніше Франція підтримала відключення Росії від SWIFT і введення санкцій проти Володимира Путіна.
Нагадаємо, Рада Європейського Союзу погодила Додаткові санкції проти Росії.
Санкції охоплюють фінансовий, енергетичний і транспортний сектори, товари подвійного призначення, а також експортний контроль і експортне фінансування, візову політику, додаткові списки російських фізичних осіб і нові критерії включення в списки.
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