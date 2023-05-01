В Україні розширили перелік військовозобов'язаних, які зможуть отримати відстрочку

В Україні змінили критерії визначення критично важливих підприємств та працівників, яких можна забронювати та надати їм відстрочку від мобілізації.

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Ще більше військовозобов'язаних зможуть отримати відстрочку / коллаж фото Генштаб ВСУ и Depo

Згідно із чинним законодавством, забронювати можуть чиновників, педагогів, науковців, співробітників підприємств критичної інфраструктури та організацій, які виробляють продукцію для Збройних Сил України. Критерії та порядок, за якими підприємства відносять до критично важливих, встановлюються Кабміном.

Кількість бронювання військовозобов'язаних, які працюють на таких підприємствах, визначають із урахуванням встановленого для фірм та держорганів мобілізаційного замовлення й необхідності їхньої роботи в умовах війни.

У Мінагрополітики України розширили критерії визначення важливих для економіки у галузі сільського господарства підприємств, працівників яких можна забронювати. Таким чином ще більше військовозобов'язаних зможуть отримати відстрочку від служби у лавах ЗСУ.

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Що змінилося у бронюванні працівників сільського господарства

Розширені критерії щодо площі оброблювальних угідь. Якщо раніше можна було бронювати працівників господарств з площею не менше 1000 га, то згідно з наказом від 26 квітня 2023 року — не менше 500 га.

Змінилися критерії й щодо розміру господарств за чисельністю застрахованих працівників. Раніше відстрочку від мобілізації надавали господарствам з кількістю застрахованих осіб не менше 50, тепер — не менше 20.

Також доповнено новими кодами класифікації види економічної діяльності (КВЕД), а саме:

виробництво фармацевтичних препаратів та матеріалів (за ветеринарними препаратами),

діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим обладнанням, суднами та літаками,

виробництво машин та обладнання для виготовлення харчових продуктів та напоїв, переробка тютюну.

Як отримати статус критично важливого підприємства

Для отримання статусу критично важливого підприємства необхідно відповідати трьом і більше критеріям, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №76. Після отримання статусу критично важливого підприємства, установи чи організації потрібно подати заявку на бронювання військовозобов’язаних працівників.

Дивіться відео про те, як військовозобов'язаним в Україні планують надсилати повістки до месенджерів:

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, що в Україні продовжується мобілізація і вона не завершиться до тих пір, поки не завершиться війна.

Вперше президент Володимир Зеленський 25 лютого 2022 року підписав указ Про загальну військову мобілізацію на території України у зв'язку із заявою президента країни-агресорки Росії Володимира Путіна про проведення "спеціальної операції" проти України.

7 лютого Верховна Рада підтримала укази президента Володимира Зеленського про продовження дії режиму воєнного стану і загальної військової мобілізації в Україні на 90 днів. На підтримку законопроекту про воєнний стан проголосувало 348 нардепів

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, чи будуть в Україні роздавати електронні повістки. Подоляк підкреслив, що існує три аспекти, які впливають на цей процес.

У Мережі шириться інформація про ймовірність видачі повісток через електронний сервіс держпослуг "Дія". Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров відповів на хвилююче питання.

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