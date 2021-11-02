В "Укренерго" виправдалися за постачання електроенергії з Білорусі

У Білорусі пояснили постачання електроенергії / Reuters

Постачання електроенергії до нашої країни з Білорусі 2 листопада здійснювалися в рамках договору про аварійну допомогу через ситуацію на ТЕС. Її орієнтовний обсяг склав близько 3500 МВт/ год, повідомляє Укренерго.

У компанії відзначили, що в період із 13:00 до 20:00 у зв'язку з дефіцитом потужності в енергетичній системі України вимушено була активована аварійна допомога з енергосистеми Білорусі.

Причинами дефіциту потужності стала підвищена аварійність на енергоблоках теплових електростанцій (ТЕС) в результаті сезонного зростання споживання. При цьому 2 листопада спостерігалося значне збільшення вироблення електроенергії гідроелектростанціями і зниження генерації ВДЕ (відновлюваних джерел енергії).

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Зокрема, зазначили в Укренерго, на ДТЕК Курахівська ТЕС затримано вихід з планового ремонту блоку № 8 і корпус 1а ДТЕК Криворізької ТЕС. Аварійний ремонт також проводився на енергоблоці №11ДТЕК Бурштинської ТЕС.

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"НЕК Укренерго 2 листопада з 10:00 до 20:00 активувало аварійну допомогу також із енергосистеми Словаччини для компенсації дефіциту потужності", - йдеться в повідомленні.

Імпорт електроенергії з Білорусі

Раніше повідомлялося, що Укренерго викупило право імпортувати електроенергію у листопаді, на якому відповідні потужності викупила державна компанія Енергоатом.

НАЕК Енергоатом викупив перетин для імпорту з Білорусі в листопаді потужністю 885 з 900 МВт. Ще 15 МВт придбало ТОВ ЕЛЕКТРО Ком'юніті.

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