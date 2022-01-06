У ВООЗ розповіли, за якої умови пандемія COVID-19 закінчиться в 2022 році / Reuters

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) закликала країни всього світу об'єднатися і домогтися того, щоб пандемія коронавірусу COVID-19 Закінчилася протягом нинішнього року. Про це повідомляє інформаційне агенство Синьхуа.

"Всі хочуть повернутися до нормального життя, звично відсвяткувати новорічно-різдвяні свята. Але зараз краще скасувати заходи і відсвяткувати пізніше, ніж святкувати і сумувати по їх закінченню. Нам потрібно захистити себе зараз", - повідомили у ВООЗ.

Штам "Омікрон", за даними аналітиків організації, був зафіксований вже в десятках країн. І цей новий варіант коронавірусу не важчий, ніж штам "Дельта", але, можливо, набагато більш заразний і стійкий до вакцин.

Крім того, ВООЗ нагадала, що "щоб покінчити з пандемією в нинішньому році, країни повинні покінчити з нерівністю в розподілі вакцин".

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Нагадаємо, раніше генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейсус заявляв, що новий штам коронавірусу Омікрон може негативно вплинути на епідемію коронавірусу. Ситуація ускладнюється більш сильним рівнем заразності варіації вірусу.

У ВООЗ вважають, що пандемія COVID-19 може завершитися в 2022 році. Головний експерт ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Райан сподівається, що перебіг хвороби стане відносно легким, внаслідок чого її можна буде легко запобігти і лікувати. Фахівці організації допустили, що завершенню глобальної епідемії може посприяти поява вакцин другого і третього поколінь, а також інновації.

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