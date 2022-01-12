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У ВООЗ заявили, що три категорії людей перебувають у групі ризику через Омікрон

12 січня 2022, 14:39

Смертність від цього штаму коронавірусу збільшується з віком хворих.

У ВООЗ розповіли, хто перебуває у групі ризику через Омікрон / Фото Reuters

Найбільшим ризикам для свого здоров’я та життя у разі зараження штамом коронавірусу Омікрон піддаються невакциновані, люди похилого віку та особи, які мають супутні захворювання.

Про це розповіли у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ), пише CNBC.

Як пояснив директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Райан, вакциновані люди переважно переносять коронавірус у легкій формі, а у випадках із невакцинованими зараження вірусом може мати велику загрозу для їхнього життя і здоров’я.

"Люди повинні дійсно серйозно розглянути необхідність щеплення", – наголосив Райан.

У ВООЗ також зазначили, що смертність при зараженні Омікроном збільшується з віком хворого. Про це сказала голова технічної групи підрозділу надзвичайних захворювань Марія ван Керкхове. Вона додала, що, згідно з даними із низки країн, підвищений ризик госпіталізації і смерті також у людей, які мають хоча б одне супутнє захворювання.

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Керкхове зазначила, що, у порівнянні з Дельтою, Омікрон спричиняє менше госпіталізацій і смертей людей, а також він має менший ризик серйозного перебігу захворювання. Проте вона наголосила, що цей штам все таки не можна вважати несерйозною загрозою.

Нагадаємо, учені Національної академії наук України заявили про початок нової хвилі коронавірусу в Україні. Кількість позитивних тестів на COVID-19 зросла майже на 40% по відношенню до мінімуму останніх чисел грудня.

Тим часом в Україні розширили перелік професій з обов'язковим щепленням від COVID-19. З 31 січня 2022 року ряд працівників України не зможуть виконуватися свої посадові обов'язки за відсутності хоча б однієї дози вакцинації від коронавірусу. Вони будуть відсторонені від роботи.

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