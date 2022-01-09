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"Складний, але діловий": в Женеві завершився перший раунд переговорів США та Росії

9 січня 2022, 22:49

Увечері в неділю, 9 січня, в Женеві завершився перший раунд переговорів США і Росії щодо "гарантій безпеки".

США Росія
Завершився перший раунд переговорів у Женеві / Reuters

Увечері в неділю, 9 січня, в Женеві завершився перший раунд переговорів США і Росії щодо "гарантіями безпеки". Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков назвав зустріч складною, але діловою, повідомляє російське видання РИА Новости.

"Розмова була складною, але діловою, ми занурилися в матерію майбутніх справ", - сказав Рябков за підсумками зустрічі.

За його словами, завтра, 10 січня, на наступному раунді переговорів сторони не будуть витрачати час даремно. Російський дипломат також висловив оптимізм щодо нової зустрічі.

Раніше Главред писав про те, що заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, який прибув на російсько-американські переговори щодо "гарантіям безпеки"у Женеву, заявив про те, що НАТО має повернутися до рубежів 1997 року.

Він підкреслив, що НАТО протягом усіх останніх десятиліть нібито прагне "відтіснити" РФ і перевести її на другі ролі в європейській і міжнародній політиці.

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Нагадаємо, в РФ опублікували два документи, які Москва пропонує обговорити Вашингтону. Йдеться про проекти договори РФ і США по гарантіях безпеки і угоди про заходи забезпечення безпеки Штатів, Росії і НАТО.

У Вашингтоні сказали, що США не мають наміру вести переговори з Росією з питань безпеки без участі держав ЄС та країн-союзників. При цьому американці не готові до поступок у питанні обмежень на ведення країнами суверенної політики.

Зустріч представників Вашингтона і Москви з питань безпеки відбудеться 10 січня в Женеві. Саміт НАТО-Росія запланований на 12 січня.

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